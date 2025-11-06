القرية العالمية تنبض بإيقاعات «الكي-بوب» مع حفل «كي-لاود»

تستعد القرية العالمية في دبي لتحويل مسرحها الرئيس إلى ساحة نابضة بإيقاعات «الكي-بوب» مع حفل «كي-لاود»، يوم 16 نوفمبر الجاري، ويُمثّل الحفل الختام الكبير لفعاليات معرض «كي-إكسبو الإمارات» الذي تستضيفه القرية العالمية، حيث يجتمع عدد من أبرز نجوم كوريا الجنوبية في ليلة استثنائية باهرة.

ويقدم الحفل أشهر فناني «الكي-بوب»، من بينهم تشين، أحد أبرز أعضاء فرقة «إكسو» وصاحب المسيرة الفردية اللامعة التي تميّزت بأداء صوتي قوي وبالعديد من الأغنيات العاطفية المؤثرة، إلى جانب بانش الملقبة بملكة موسيقى الدراما الكورية، بفضل صوتها الفريد الذي تألق في أبرز المسلسلات الكورية الشهيرة، كما تشارك فرقة الفتيات بيلي، المؤلفة من سبع عضوات، والمعروفة بعروضها المبتكرة وأدائها الحركي المفعم بالطاقة وصوتها المتنوع الذي يمزج بين الأنماط الموسيقية، إضافة إلى الفنان كيم جو وانغ، النجم الصاعد الذي حصد إعجاب الجماهير، بفضل حضوره الآسر وأدائه القوي، وفرقة بيكسيز، المتخصصة في أداء رقصات «الكي-بوب» المقيمة في دولة الإمارات.

وسيتحول المسرح الرئيس في القرية العالمية إلى شعلة من الأضواء والحماسة، حيث تمتزج الموسيقى بالحركة، لتصنع تجربة غامرة تبهر الجمهور، وسيحظى الزوار بليلة مفعمة بالطاقة والإبداع، تجمع عشاق «الكي-بوب» والجمهور الجديد في أجواء من الموسيقى الحية والتفاعل الفريد.

ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات «كي-إكسبو الإمارات»، الذي يقام يومَي 15 و16 نوفمبر، ويحتفي بالثقافة الكورية وابتكاراتها وإبداعها عبر سلسلة من العروض والتجارب الغامرة، ويُشكّل حفل «كي-لاود» ختاماً استثنائياً لهذه الفعالية، حيث يتيح لسكان دبي وزوارها التعمق في الثقافة الكورية وموسيقاها في أجواء القرية العالمية النابضة بالتنوع الثقافي.