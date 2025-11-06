«منتدى دبي للصورة».. جولات ميدانية وفعاليات في حب «الفوتوغرافيا»        

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا» عن إقامة النسخة الرابعة من «منتدى دبي للصورة»، بجدول مُكثّف يشمل 6 فعاليات متنوّعة، تُعقد يومَي 13 و14 نوفمبر، وتُقدّمها مجموعة من الشخصيات الفوتوغرافية البارزة من الإمارات والكويت ومصر، وفلسطين وإثيوبيا والولايات المتحدة.

تأتي النسخة الرابعة من المنتدى عقب الحفل الختامي المُرتَقب في متحف دبي للمستقبل، 11 نوفمبر الجاري، الذي سيتم خلاله تكريم الفائزين بالدورة الـ14 لـ«هيبا»، التي كانت تحت عنوان «القوة»، وسيشهد حضوراً دولياً كبيراً من جميع أنحاء العالم، وقد أظهرت معدلات التسجيل المُسبق في المنتدى إقبالاً كبيراً فور الإعلان عنها على منصات الجائزة وموقعها الرسمي.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «سعداء باهتمام الجمهور بحضور فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى، وهذا امتدادٌ للأثر الملموس والفعّال الذي أحدثته النسخ السابقة من خلال 14 فعالية مختلفة طرحت قضايا بالغة الأهمية للمصورين وناقشت أفكارهم وطموحاتهم وتصوّراتهم المستقبلية».

وأضاف بن ثالث: تحرص «هيبا» على التفاعل الإيجابي مع مجتمعات المصورين المحلية والدولية، وتقديم الأوعية المعرفية والمهارية المنسجمة مع مستجدات صناعة التصوير على مستوى العالم. ونحن واثقون بأن النسخة الرابعة من المنتدى ستُسعد المصورين وتهديهم تجربة مُفعمة بالفائدة والمتعة والتجديد.

يشهد اليوم الأول للمنتدى جولة تصوير عملية في مناطق دبي القديمة بعنوان «عبر أزقة الزمن»، تقودها المصورة الإماراتية علا اللوز، وتبدأ الجولة من التاسعة صباحاً وحتى 12 ظهراً، ومن الثالثة حتى الخامسة عصراً سيكون الجمهور على موعد مع جلسة حوارية بعنوان «التصوير في عصر الذكاء الاصطناعي»، يديرها رئيس تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، المصور الإماراتي حسين الموسوي، وتشارك فيها المصورة الإثيوبية عايدة مولونه، والفنان البصري الفلسطيني يحي قدورة، والمصورة الأميركية كارين أيجنر، وستُقام الجلسات في فندق شيراتون جراند – شارع الشيخ زايد بدبي.

أما ختام اليوم الأول فسيكون بمحاضرة «السرد القصصي رغم التحديات» للمصور الأميركي ريك سمولان الفائز بالجائزة التقديرية لهذه الدورة.

وسيبدأ اليوم الثاني من المنتدى بجولة تصوير في متحف المستقبل بعنوان «سيمفونية الخطوط: التصوير المعماري»، يقودها المصور المصري وائل أنسي، وسيكون الجمهور على موعد مع ورشة عمل بعنوان «التعديل الذكي باستخدام لايت روم»، يُقدّمها المصور الكويتي ماجد سلطان الزعابي.

أما الفعالية الختامية فستكون محاضرة بعنوان «فن المحتوى المؤثّر»، يُقدّمها المصور الأميركي الفائز بجائزة صُنّاع المحتوى لهذه الدورة مارك سميث.