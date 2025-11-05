بعد 10 أيام من نزيف الأنف… رجل صيني يكتشف سببًا صادمًا!

بعد عشرة أيام من نزيف أنفي مستمر، اكتشف رجل صيني يبلغ من العمر 38 عامًا سبب معاناته المفاجئ: علقة حية تعيش في أنفه.

وأفاد أطباء في المستشفى الأول بجامعة هونان للطب الصيني، بحسب ما نُشر في مجلة New England Journal of Medicine، أن الرجل عاد إلى المستشفى بعد أسبوع ونصف من نزيف خفيف ومستمر مع وجود بقع دم في اللعاب.

وباستخدام كاميرا طبية صغيرة لفحص الممرات الأنفية، لاحظ الأطباء مباشرة وجود العلقة وهي تتحرك محاولةً الخروج. وأوضح الأطباء أن السبب المحتمل يعود إلى نشاط الرجل الأخير في تسلق الجبال وغسل وجهه في ينابيع مياه غير معالجة، حيث تعيش معظم العلقيات في المياه العذبة وتتغذى على الدم.

خضع الرجل لإجراء طبي تمثل في تخدير المنطقة وشفط العلقة باستخدام قسطرة، وتكللت العملية بالنجاح، حيث تعافى تمامًا دون أي مضاعفات دائمة.

وأشار الأطباء إلى أن نزيف الأنف عادة ما يكون ناتجًا عن الصدمات أو الأورام أو الجفاف، وعادةً ما لا تُفكر الأطباء في العلقيات كسبب أولي.

ولا تُعد هذه الحادثة فريدة؛ ففي عام 2014، قامت امرأة خلال رحلة تخييم في جنوب شرق آسيا بإخراج علقة ضخمة بطول 3 سنتيمترات من أنفها، كانت تعيش داخل رأسها لمدة شهر كامل.