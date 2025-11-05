مصر.. براءة المتهمين في قضية صفع "مسن السويس"

قضت محكمة مصرية ببراءة المتهمين بالتعدي على غريب مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مسن السويس"، وذلك بعد تنازل الأخير عن الدعوى الجنائية في تهم الضرب والسب والقذف وتصالحه مع المتهمين.

وتعود بداية القصة إلى انتشار مقطع فيديو يظهر شاباً في العقد الثالث من العمر يوجه صفعة قوية لرجل مسن، ما أثار حالة من الغضب لدى الرأي العام في مصر. وعلى إثر ذلك، ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على المتهم وشقيقه.

وبحسب أسرة المجني عليه، وقعت الحادثة داخل منزل بمحافظة السويس تعود ملكيته إلى "المتهم"، وذلك خلال محاولته وشقيقه إجبار الأسرة على مغادرة المنزل، بعد اتهام شقيقهم بسرقة محتويات الشقة