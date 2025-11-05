"واتس اب" تطلق نسخة خاصة من تطبيقها لساعات "أبل"

أعلنت شركة "واتس اب" التابعة لشركة "ميتا"، إطلاق نسخة خاصة من التطبيق موجهة لساعات "أبل"، وسيتمكن المستخدمون من قراءة الرسائل والرد عليها، وتلقي المكالمات دون الحاجة إلى إخراج الهاتف.

وقالت الشركة، الثلاثاء، في مدونتها إن هذه التجربة ستساعد المستخدمين على متابعة المحادثات دون الحاجة إلى إخراج الهاتف.

ويمكن هذا التطبيق، من قراءة الرسائل والرد عليها وتلقي إشعارات المكالمات، إضافة إلى تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها.

كما أدرجت الشركة إمكانية إرسال ردود سريعة باستخدام الرموز التعبيرية، إلى جانب عرض صور وملصقات بدقة أوضح، وإمكانية الاطلاع على جزء أكبر من سجل الدردشة أثناء القراءة.