المشي لمرة واحدة يومياً ضروري لصحة القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في الولايات المتحدة وأستراليا أن السير أو التريض لفترة متصلة، تراوح بين 10 و15 دقيقة يومياً، ضروري لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Annals of Internal Medicine، تابع فريق بحثي الحالة الصحية لنحو 33 ألف شخص بالغ في بريطانيا، يحرصون على السير 8000 خطوة في اليوم.

وعلى مدار قرابة 10 سنوات، تبين أن احتمالات الوفاة المبكرة، لمن يقومون بالسير مرات عدة لفترات زمنية تقل عن خمس دقائق في المرة الواحدة، تبلغ 4.4%، مقابل 8.0% لمن يسيرون العدد نفسه من الخطوات خلال 10 إلى 15 دقيقة.

وبلغت احتمالات الإصابة بأمراض القلب أو السكتات القلبية 13%، لمن يسيرون أقل من خمس دقائق في المرة الواحدة، مقابل 4.3% لمن يسيرون 15 دقيقة أو أكثر يومياً.

وأشارت الدراسة إلى أن العلاقة بين السير لفترات أطول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة المبكرة، كانت أوضح لمن يعيشون حياة خاملة.