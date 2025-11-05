معرض يسلّط الضوء على إكسسوارات وفساتين الملكة إليزابيث

يُقام بلندن، في أبريل 2026، معرض كبير لملابس وإكسسوارات تابعة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، منها فساتينها الرسمية وستراتها المصنوعة من قماش التويد وأوشحتها الشهيرة.

وسيُتاح لزوار المعرض، الذي تُطرح تذاكره بدءاً من الثلاثاء المقبل، معاينة نحو 200 قطعة استثنائية للملك، التي توفيت عام 2022 عن 96 عاماً، بعد فترة حكم قياسية دامت 70 عاماً.

وأفادت «رويال كولّكنش تراست»، الجهة المكلّفة بالحفاظ على التراث الملكي البريطاني، بأنّ القطع ستُعرض في قاعة الملك داخل قصر باكنغهام، موضحة أن نحو نصفها يُعرض أمام العامّة للمرة الأولى.

ومن بين المعروضات ملابس ابتكرها مصمم أزياء الملكة، نورمان هارتنيل، وفستان زفافها، والزيّ الذي ارتدته خلال حفلة تنصيبها عام 1953، وفستان أخضر ارتدته الملكة خلال مأدبة أقيمت على شرف الرئيس الأميركي، دوايت أيزنهاور، في السفارة البريطانية في واشنطن عام 1957.

يُقدَّم المعرض على أنه أكبر معرض على الإطلاق مُخصص لملابس الملكة، ويضمّ أيضاً قطعاً غير رسمية، منها بزات من قماش التويد، وملابس مخصصة لركوب الخيل وأوشحة ومعطف شفاف للمطر من تصميم هاردي أميس، يعود إلى ستينات القرن الفائت، واشتهرت الملكة، التي كان يبلغ طولها نحو 1.60 متر، بارتداء ملابس زاهية الألوان تنسّقها مع قبعات من اللون نفسه.