جواهر القاسمي تطلق 65 منحة بحثية جامعية ومبادرات لتمكين المرأة الريفية في المغرب

أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، 65 منحة بحثية جامعية، ضمن برنامج «منحة جواهر للارتقاء الأكاديمي بالمرأة» في المملكة المغربية، بالتعاون مع جامعتَي «القاضي عياض» في مراكش، و«الأخوين» في إفران، إلى جانب مبادرات تنموية في إقليم الحوز، تستهدف تمكين المرأة الريفية، وتعزيز سبل العيش المستدامة في المناطق التي تأثرت بزلزال سبتمبر 2023.

وأكدت سمو الشيخة جواهر القاسمي أن بناء الأوطان يبدأ من بناء فكر الإنسان، ومنحه أدوات البحث والمعرفة والعمل، مشيرة إلى أن «كل مدرسة وجامعة ومختبر وفكرة مبتكرة ركيزة لمستقبلٍ أكثر استقراراً وتقدماً، وأن الشراكات الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية العربية استثمار طويل الأمد في نهضة الأوطان وصناعة أجيالٍ قادرة على الإبداع وابتكار مسارات جديدة للمستقبل، وأضافت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة، كما المملكة المغربية، تتقاسمان الإيمان العميق بالتعليم، باعتباره الطريق الأهم لبناء الإنسان الواعي القادر على الإسهام في التنمية بخدمة وطنه، وتغيير مجتمعه نحو الأفضل مؤكدة أن العلم هو الرابط الأقوى للبناء على ما يجمعنا، وهو الجسر الذي يسمو بنا لمستقبلٍ أكثر ازدهاراً.

وأوضحت سمو الشيخة جواهر القاسمي أن المملكة المغربية تحتل مكانةً خاصة لدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يكنّ لها محبة خاصة واهتماماً دائماً، كونها أرض الأصالة والعلم، حيث قال سموه «إذا مشيت في أرض المغرب لنطقت كل حصاة، وقالت: أنا هنا لي قصة في شرقها وغربها».

جاء ذلك خلال زيارة العمل الرسمية التي تقوم بها سموها إلى المملكة المغربية على رأس وفد يضم مجموعة من المؤسسات التنموية والإنسانية العاملة في إمارة الشارقة.