لطيفة بنت محمد: «آيكوم دبي 2025» محطة مفصلية في مسيرة دبي الثقافية

اطّلعت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، على آخر المستجدات والتحضيرات النهائية لاستضافة المؤتمر العام الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، الذي سيُعقد برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري، وذلك خلال اجتماع ضمَّ مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الرئيسين للمؤتمر.

وأعربت سموّها، خلال الاجتماع، عن تقديرها للجهود المشتركة والتعاون المثمر والبنّاء بين جميع الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدةً أن هذا التكامل يعكس روح العمل الجماعي الذي تمتاز به دبي، مع استعدادها لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي سيستقطب أكثر من 4500 من خبراء المتاحف والقيادات الثقافية من حول العالم.

وأكدت سموّها أنّ مؤتمر «آيكوم دبي 2025» يمثل محطة مفصلية في مسيرة دبي الثقافية، تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار، مشيرةً إلى أن الحدث الدولي يعكس دور الإمارة في تعزيز الحوار الثقافي بين المجتمعات، وترسيخ نموذجٍ حضاري للمدن التي توظّف الثقافة في بناء جسور التواصل والإلهام، كما يبرز مدى التقدير الدولي لقدرات دبي وتاريخها في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

حضر الاجتماع مسؤولو الجهات الداعمة للمؤتمر، وهم: المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي رئيسة اللجنة التنظيمية لـ«آيكوم دبي 2025»، هالة بدري، ومساعد مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي لشؤون مراسم ولي العهد والتشريفات، عبدالرحمن عاضد راشد المهيري، ومساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو، فهد الحساوي، والمدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في دبي، أحمد بهروزيان، ونائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، والمدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي، منى فيصل القرق، ومدير إدارة المراسم والتشريفات في دائرة التشريفات والضيافة بدبي، أحمد المزروعي.

ويُقام مؤتمر «آيكوم دبي 2025» تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، حيث سيتناول سُبل تطوير دور المتاحف حول العالم لتصبح منصات للتعلّم والحوار والابتكار، وسيتضمن برنامجه العلمي سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، التي ستتناول المحاور الثلاثة للمؤتمر.

تأسيس

تأسس المجلس الدولي للمتاحف (آيكوم)، في 1946، ويُعد منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق في ما بينها، ويضم في عضويته أكثر من 60 ألف متخصص من 139 دولة ومنطقة، إلى جانب نحو 20 ألف متحف حول العالم.

