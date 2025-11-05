«بينك وبين الكتاب».. 12 يوماً في حضرة الثقافة والإبداع والفن

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ44 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، في «مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «بينك وبين الكتاب».

وتجمع دورة العام الجاري أكثر من 2350 دار نشر، منها 1224 دار نشر عربية، و1126 دار نشر أجنبية، تقدم ملايين الكتب والمؤلفات بمختلف لغات العالم، كما تستضيف أكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية، يقدمون أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

ويحتفي «معرض الشارقة الدولي للكتاب» هذا العام باليونان ضيف شرف دورته الـ44، تكريماً لواحدة من أعرق الثقافات على مستوى العالم، ولإسهامها في إثراء الحضارة العالمية، ويستضيف 58 ناشراً ومؤسسة ثقافية يونانية، تعرض 600 عنوان باللغة اليونانية ولغات أخرى، إلى جانب أكثر من 70 شخصية يونانية، من أبرز الأدباء والشعراء والمترجمين والرسامين والأكاديميين، والموسيقيين وأمناء المكتبات.

وتشارك اليونان في المعرض بجناح وطني خاص، يستضيف معرضاً بعنوان «الأدب اليوناني: الرحلة الطويلة»، ويضيء على إسهام الكتّاب والشعراء والمفكرين والفلاسفة اليونانيين في تشكيل الهوية الوطنية لليونان، وتأثيرهم في المشهد الثقافي والأدبي العالمي، كما تقدم اليونان خلال مشاركتها عرضاً مسرحياً متجولاً، وأداء موسيقياً مسرحياً مستوحى من الشعر اليوناني، وباقة من ورش العمل التفاعلية، وجلسات مشتركة بين كتّاب وناشرين ومترجمين يونانيين وإماراتيين، إلى جانب وصفات من المطبخ اليوناني يستضيفها «ركن الطهي».

ويحتفي المعرض بالكاتب والمسرحي المصري، محمد سلماوي، «شخصية العام الثقافية» للدورة الـ44، تقديراً لمسيرته الأدبية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وإسهاماته المتميزة في المسرح والرواية والعمل الثقافي العربي.

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، في دورته الـ44، النجم العالمي ويل سميث، حيث يلتقي جمهوره في جلسة حوارية تُقام مساء الجمعة 14 نوفمبر، ليتحدث عن مسيرته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات الكتابة والسينما والموسيقى وريادة الأعمال، ويشارك الحضور رؤيته حول الإصرار والمثابرة والتطور الفني.

ويكشف النجمان العربيان خالد الصاوي وظافر العابدين لجمهور المعرض أسرار الرحلة بين الأداء والكتابة، في جلسة حوارية بعنوان «من التمثيل إلى التأليف.. الفنانون يرون الحكاية»، كما يستضيف المعرض نخبة من الكتاب والمتحدثين العرب، من أصحاب الإنجازات الأدبية البارزة ونخبة من أبرز المفكرين والكتّاب العالميين الذين أثروا المشهد الثقافي والفكري المعاصر، كما يستضيف المعرض الدورة الرابعة من «مهرجان الإثارة والتشويق»، الذي يقام في الفترة 8-11 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع «مهرجان الإثارة والتشويق في نيويورك»، وبمشاركة 13 كاتباً وخبيراً إقليمياً ودولياً من كتّاب الجريمة والغموض والتشويق النفسي، من أميركا الشمالية وجنوب آسيا وأوروبا وإفريقيا.

ويقدّم المعرض أكثر من 1200 فعالية تتنوع بين الجلسات الحوارية والقراءات الأدبية، 300 فعالية منها ضمن البرنامج الثقافي، يشارك في تقديمها 66 ضيفاً عالمياً من 19 دولة، و62 ضيفاً عربياً من 20 دولة، إلى جانب 30 متحدثاً إماراتياً يثرون المشهد الثقافي بخبراتهم وإبداعاتهم، وينظم المعرض 750 ورشة عمل، وللصغار نصيب من هذه الورش في «المكتبة المصغرة»، «مقهى مصغّر»، «اصنع إطارك»، «معاً نُطرّز»، «ابنِ منزلك».

وضمن البرنامج الثقافي، يستضيف «مقهى الشعر» أمسيات شعرية بثماني لغات مختلفة، ويقدم المعرض لجمهوره هذا العام سلسلة من التجارب الثقافية الجديدة التي تجمع بين الأدب والفن والتكنولوجيا.

ويقدم المعرض برنامجاً حافلاً بـ35 جلسة طبخ حي ومباشر في «ركن الطهي»، بمشاركة 14 طاهياً عالمياً، يمثلون دولاً عربية وأجنبية، في تجربة تجمع بين الثقافة والإبداع والمذاق.

