محاكمة شرطي أميركي تجاهل نداء استغاثة خطير وذهب لتناول البيتزا

وُجّهت تهمة سوء السلوك الرسمي إلى ضابط شرطة من ولاية نيوجيرسي الأميركية، بعد أن أظهرت التحقيقات تقاعسه عن الاستجابة السريعة لبلاغات إطلاق نار اتضح لاحقاً أنها جريمة قتل مزدوجة، إذ توقف في طريقه عند صرّاف آلي ثم في مطعم بيتزا.

ووفقاً لمكتب المدعي العام في مقاطعة هانترون، كانت الواقعة مساء الأول من أغسطس الماضي، حين تلقّت شرطة بلدة فرانكلين بلاغات عاجلة على رقم الطوارئ (911) تفيد بسماع أصوات طلقات نارية وصراخ في منطقة بيتستاون، التي تقع على بُعد نحو 96 كيلومتراً من مانهاتن في وسط نيوجيرسي. وكان الرقيب كيفن بولارو هو الضابط المناوب والمسؤول عن الاستجابة للنداء في تلك الليلة.

لكنّ التحقيقات، بحسب بيان المدعي العام رينيه روبسون، كشفت أن بولارو لم يتجه مباشرة إلى موقع البلاغ، بل أظهرت بيانات نظام تحديد المواقع (GPS) وتسجيلات كاميرات المراقبة أنه قاد سيارته لمسافة تقارب ميلين في الاتجاه المعاكس، متوقفاً أولاً عند صراف آلي.

وأثناء انشغاله بذلك، تلقّى مركز القيادة مكالمات إضافية من جيران آخرين أبدوا قلقهم من أصوات إطلاق النار، في حين واصل بولارو القيادة نحو مواقع مختلفة من دون تشغيل أضواء الطوارئ أو صفارات الإنذار في سيارته الشرطية، وفق ما جاء في إفادة الادعاء.

وعندما وصل الضابط أخيراً إلى موقع المتصل الأول، أبلغ المرسل عبر اللاسلكي بأنه لم يسمع شيئاً، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى مواقع المتصلين الآخرين. غير أن سجلات المراقبة بيّنت أنه اتجه بدلاً من ذلك إلى مطعم "ديوك بيتزا" في بيتستاون، حيث مكث هناك قرابة ساعة كاملة. وبعد مغادرته، شوهد مجدداً وهو يركن سيارته ويدخل مطعماً محلياً آخر، وبقي فيه قرابة ساعة إضافية.

في اليوم التالي، تم العثور على جثتي لورين سيمانتشيك (33 عاماً) وتايلر ويب (29 عاماً) داخل منزل يبعد نحو 183 متراً تقريباً عن موقع المتصل الأول بخدمة الطوارئ. وأوضحت التحقيقات أن الضحيتين قُتلا رمياً بالرصاص على يد الملازم ريكاردو سانتوس، أحد عناصر شرطة ولاية نيوجيرسي، والذي أقدم لاحقاً على الانتحار.

وأعربت عائلتا الضحيتين عن "صدمتهما البالغة من سلوك الرقيب بولارو الصارخ"، وفق ما نقلته قناة WABC-TV الأميركية. وأكد مكتب الادعاء أن بولارو يواجه تهمة "سوء السلوك الرسمي" لامتناعه عمداً عن أداء واجباته الشرطية أثناء حالة طوارئ، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يمثل أمام القضاء الشهر الجاري.