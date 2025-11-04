قمر القندس العملاق.. الأقرب لكوكب الأرض هذا العام

تستعد السماء لاستقبال أضخم قمر عملاق هذه السنة في ظاهرة فلكية مبهرة، حيث سيبلغ القمر ذروة اكتماله وقربه من الأرض في مشهد نادر لن يتكرر قبل سنوات.



وفي مساء الأربعاء، سيتألق القمر في قبة السماء بحجم يزيد 8% عن المعتاد وبسطوع يتفوق بنسبة 16%، في عرض ضوئي طبيعي ينتظره عشاق الفلك وهواة التصوير حول العالم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، هذه الظاهرة الاستثنائية تنتج عن وصول القمر إلى أقرب نقطة في مداره البيضاوي حول الأرض، فيما يعرف فلكيا باسم "الحضيض القمري"، الذي يتزامن هذه المرة مع اكتمال القمر ليخلق لوحة سماوية أخاذة.

وتؤكد متاحف غرينيتش الملكية أن المشهد سيكون واضحا للعيان بالعين المجردة، بينما تمثل هذه الظاهرة فرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تفاصيل سطح القمر باستخدام المناظير والتلسكوبات.

يذكر أن هذا القمر العملاق سيكون الأقرب هذا العام، حيث ستفصله عن الأرض مسافة 357 ألف كم فقط، مقارنة بمتوسط المسافة البالغ 384 ألف كم، ما يجعله الأكبر حجما بين الأقمار العملاقة لهذا العام.

وسيوفر النظر إلى القمر بعد غروب الشمس مباشرة أو قبل شروقها بقليل مشهدا أخاذا، حيث سيبدو القمر ضخما مقارنة بالمعالم المحيطة به.

ويعرف أول قمر مكتمل في نوفمبر تقليديا باسم "قمر القندس"، في إشارة إلى تقليد شعبي قديم. ويعتقد أن هذا المصطلح استخدم عبر ثقافات متعددة، من قبائل أميركية أصلية إلى مستوطنين أوروبيين، ويشير إلى الفترة التي ينشط فيها القنادس في بناء السدود وتخزين الطعام.

وبالإضافة إلى منظرها الأخاذ، تؤثر الأقمار العملاقة على مد وجزر الأرض، حيث يوضح الخبراء: "ينتج المد والجزر عن قوى الجذب التي تمارسها الشمس والقمر على محيطات الأرض. وعندما يكون القمر أقرب خلال الظاهرة، تزداد قوة الجذب قليلا، ما يؤدي إلى ارتفاع المد. لكن هذا التأثير طفيف جدا، ولا يتعدى فرق بضعة سنتيمترات بين مد القمر المعتاد والعملاق".

ورغم أن هذا ليس آخر قمر عملاق هذا العام - حيث سنشهد آخر في 4 ديسمبر - إلا أن القمر لن يعود بهذا الحجم والسطوع مرة أخرى قبل 24 نوفمبر 2026.

وللراغبين في التوثيق، يمكن التقاط صور جميلة للقمر بالهواتف الذكية، مع مراعاة تثبيت الهاتف على سطح مستوٍ لتجنب الصور المهزوزة. لأصحاب كاميرات SLR، يمكن الحصول على نتائج أفضل باستخدام عدسة مقاس 250 ملم.

أما للهواة الجادين، فعدسة 500-600 ملم أو تلسكوب طويل البعد البؤري سيضمنون الحصول على أدق التفاصيل.

ويوصي الخبراء باستخدام سرعة غالق 1/30 من الثانية مع إعداد ISO منخفض للحصول على صور ذات نقاء أفضل.