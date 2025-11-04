من المطبخ إلى الطب.. أهمية القرفة في حياتنا اليومية

تعد القرفة من أشهر التوابل في العالم، وتتميز برائحتها الزكية وطعمها الدافئ، وتُستخدم في الطهي وإعداد الحلويات والمشروبات.

وإلى جانب نكهتها المميزة، تمتلك القرفة فوائد صحية عديدة؛ فهي تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، وتحتوي على مضادات أكسدة تُسهم في تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات. كما تُستخدم في الطب التقليدي منذ قرون لدعم الهضم وتحسين الدورة الدموية.

وقال موقع «ميديكال نيوز» إن القرفة مفيدة لصحة الإنسان لأنها تمتلك خصائص مضادة للسرطان، وللأكسدة، وللالتهابات، ولمرض السكري، وللميكروبات وكذلك تأثيرات مفيدة على الحالات العصبية مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون.

واستعرض الموقع تلك الفوائد، وهي:

النشاط المضاد للأكسدة وللالتهابات

تعمل مضادات الأكسدة ضد الجذور الحرة للحماية من الضرر الناتج عن الاضطرابات الأيضية والمتلازمات المرتبطة بالعمر.

وأثبتت العديد من الدراسات الأنشطة المضادة للالتهابات للقرفة.

ووفقاً لدراسة أُجريت عام 2005 يمكن استخدام القرفة كعامل مضاد للالتهابات لعلاج أو الوقاية من الأمراض المرتبطة بالالتهاب.

نشاط مضاد للسرطان

قد تُعوق القرفة تكوين الأوعية الدموية أو فرط نموها المرتبط بالسرطان.

نشاط مضاد للسكري

وُجد أن البوليفينولات من القرفة تعمل كجزيئات شبيهة بالأنسولين وقد ثبت أن القرفة تزيد من دخول الغلوكوز إلى الخلايا وللقرفة تأثير مثبط للإنزيمات المشاركة في هدم الكربوهيدرات.

الاضطرابات العصبية

أثبتت القرفة تأثيرات مفيدة على الحالات العصبية مثل مرض باركنسون ومرض ألزهايمر.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة مرض ألزهايمر أن مستخلصات القرفة لها تأثيرات مثبطة على تراكم بروتين تاو وتكوين الخيوط، وهما سمتان مميزتان لمرض ألزهايمر.

نشاط مضاد للميكروبات

أثبتت العديد من الدراسات فاعلية القرفة المضادة للميكروبات على البكتيريا والخميرة والفطريات وثبت أن مزيج مستخلص لحاء القرفة والعسل مفيد ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب.

أمراض القلب والأوعية الدموية

أظهر ألدهيد السيناميك وحمض السيناميك، وهما مكونان مهمان في القرفة، فاعلية ضد نقص تروية عضلة القلب.

كما أظهر مركب آخر في القرفة، وهو السيناموفيلين، فاعلية مثبطة ضد تكاثر خلايا العضلات الملساء الوعائية بوساطة الثرومبوكسان، والذي يشارك في تكوّن تصلب الشرايين.