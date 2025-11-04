«كاربول كاريوكي» يبدأ رحلته السابعة اليوم

بعد النجاح الجماهيري الذي حققه خلال مواسمه السابقة، يعود برنامج «كاربول كاريوكي» مجدداً في موسم سابع على شاشة تلفزيون دبي، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، حاملاً معه سلسلة من المفاجآت والحوارات الشائقة مع نخبة من الشخصيات الفنية والإعلامية والاجتماعية، ليكشف عن جوانب مختلفة من حياتهم ومسيرتهم المهنية، في أجواء مملوءة بالحيوية والطاقة الإيجابية، ويأتي ذلك في إطار توجهات «دبي للإعلام»، الهادفة إلى تطوير المحتوى الترفيهي، وإبراز مكانتها كإحدى المؤسسات الرائدة في المشهد الإعلامي بالإمارات والمنطقة، إلى جانب ترسيخ موقع دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والترفيه.

وسيتولى النجم هشام الهويش، بأسلوبه المرح والعفوي، تقديم حلقات البرنامج الذي تنطلق عروضه اليوم على شاشة تلفزيون دبي، ما يعكس قوة حضوره على الساحة المحلية والعربية، وقدرته على مواكبة تطلعات الجمهور، وخلال الموسم السابع، سيقود الهويش ضيوفه في رحلة غير تقليدية، يتنقّلون خلالها بين أرجاء دبي، ليعيشوا لحظات فريدة تمتزج فيها الموسيقى والحوارات التلقائية والمواقف الطريفة داخل السيارة، في أجواء تنبض بالطاقة الإيجابية والبهجة.

ويأتي هذا الموسم برعاية شركة «نيسان»، الراعي الرسمي للبرنامج، ضمن شراكة استراتيجية تسعى من خلالها مؤسسة دبي للإعلام إلى تعزيز تعاونها مع العلامات التجارية العالمية الرائدة، وتقديم محتوى تلفزيوني مبتكر يجمع بين الترفيه والإبداع، ويستضيف الموسم الجديد مجموعة من الشخصيات المعروفة، ومن بينهم خبيرة التجميل جويل ماردينيان، والإعلامية نهى نبيل، والإعلامية لجين عمران، ورائدة الأعمال وصانعة المحتوى كارن وازن، وغيرهم من الأسماء المميزة الذين سيشاركون الجمهور لحظات مملوءة بالمرح والمفاجآت والحوارات التي تستعيد بعض المواقف التي مرّوا بها خلال مسيرتهم.

وتبدأ كل حلقة من اللحظة التي يستقبل فيها هشام الهويش ضيفه في أحد شوارع أو معالم دبي المعروفة، لينضمّ إلى السيارة التي تُصوَّر داخلها الحلقة بالكامل، وخلال الرحلة، يتبادلان الحوارات، ويتوقفان عند مجموعة من اللحظات أو الأغنيات الخاصة بالضيف، فيما تشهد بعض الحلقات انضمام ضيف ثانوي إلى الرحلة أو اتصالات هاتفية من داخل السيارة مع أصدقاء الضيف، وفي فقرة لا تخلو من الإثارة، تتم دعوة الضيف إلى خوض مغامرة مميّزة في أحد مراكز التسوّق أو معالم دبي، تتنوع بين مشاهدة عروض فنية، أو استكشاف مواقع سياحية، أو ممارسة أنشطة وتجارب حماسية تُضفي على البرنامج روحاً من التشويق والمرح.