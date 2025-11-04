12 رائدة أعمال في الدورة الأولى من «زمالة صانعات الأثر»

برعاية وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أطلق المركز في بيت اللوال الدورة الأولى من زمالة الشارقة لصانعات الأثر، التي تضم 12 رائدة أعمال متميزة من مختلف القطاعات الحيوية، ممن يجسدن قيم الابتكار في تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وضمت الدفعة الأولى من «الزمالة» نخبة من رائدات الأعمال في قطاعات متنوعة، من بينهن أسماء القصير، مؤسِّسة «FirmFox»، ودانية شاهين، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«Salsa Cooks»، والدكتورة نورة الشامسي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«Noora Shamsi Jewellery»، ومهرة الحوسني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«Pharmedic»، وربى النشاش، الشريكة المؤسِّسة ورئيسة العمليات في «Pulse IoT Technologies»، ومالين ديلين، الشريكة المؤسِّسة لـ«Hylo». كما تضم الدفعة نورة السويدي، الشريكة المؤسِّسة لـ«Teel Floral Studio» و«Lamak Studios»، ومايا شريف إبراهيم، مؤسِّسة «More.Than»، ورنا عسقول، الشريكة المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية المشاركة لـ«Khateera»، وقدرية العوضي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«Bumblebee Food»، وميثاء الأنصاري، مؤسِّسة «Locallure»، والدكتورة فداء دياب، المؤسِّسة ورئيسة مجلس إدارة «Tapy».