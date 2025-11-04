«الشارقة للبحث النقدي التشكيلي» تعلن أسماء الفائزين

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي عن أسماء الفائزين في دورتها الـ16، التي حملت عنوان «استلهام التراث في الفن التشكيلي المعاصر»، ونظمتها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة مع لجنة تحكيم الجائزة في دائرة الثقافة في الشارقة، للاطلاع على تقرير اللجنة الذي تضمن آلية التحكيم وأسماء الفائزين في هذه الدورة، وفاز بالمركز الأول عز الدين بوركة من المغرب، وفاز بالمركز الثاني أحمد جمال عيد من مصر، في حين جاء في المركز الثالث رياض بن الحاج أحمد من تونس، وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، الأمين العام للجائزة محمد القصير: «مع إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الـ16، تكون المكتبة النقدية العربية قد أغنت المشهد بأكثر من 50 ناقداً وناقدةً من خلال مشاركات واسعة ومتنوعة، واستقبلت هذه الدورة بحوثاً من مختلف الدول العربية في مشهدٍ يعكس خصوصية هذه الجائزة وتميّزها في طرحها الفني والإبداعي على مستوى الوطن العربي».