«خريطة الفن 30» تحتفي بالإبداع وموسم ثقافي نابض بالحياة

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» النسخة الـ30 من «خريطة الفن»، التي تم إعدادها بالتعاون مع استوديو «ذا جام جار»، وتتضمن عرضاً شاملاً لكل صالات العرض الفنية وأبرز المهرجانات والفعاليات والأحداث الثقافية والفنية التي تشهدها دبي والإمارات، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية وإيجابية، وتوفير منصات فاعلة تسهم في دعم وتمكين المثقفين والمفكرين ورواد الأعمال، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

ويستكشف الإصدار الجديد ملامح المشهد الثقافي المحلي، وما يتميز به من حيوية وتنوع في الأنشطة الفنية التي تبرز ثراء الحراك الثقافي في دبي، كما يسلط الضوء على مجموعة من الفعاليات المهمة التي تستضيفها دبي والإمارات خلال الموسم الحالي، ومن بينها النسخة الـ11 من «أسبوع دبي للتصميم» الذي ينظم بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة» خلال الفترة من الرابع حتى التاسع من نوفمبر الجاري، إلى جانب إعادة افتتاح مركز «تشكيل» وما يقدمه من معارض فنية متفردة، وتستعرض «خريطة الفن» مجموعة من المبادرات الثقافية التي تقدمها الهيئة، من بينها النسخة الأولى من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية وما ستتضمنه من تجارب متنوعة في فنون المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

ويفرد الإصدار الجديد مساحة واسعة لإبراز أهمية المؤتمر العام الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» الذي تستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا خلال الفترة من 11 حتى 17 نوفمبر الجاري تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، وفي هذا الإطار يقدم مجموعة من الحوارات مع المدير العام لإدارة متاحف الشارقة، منال عطايا، ومؤسس الأستوديو المعماري «ذا أذر دادا»، المهندس المعماري أديب دادا، حيث يركزان على أهمية الحدث العالمي ودوره في تعزيز قدرة قطاع المتاحف واستشراف مستقبله.

وتسلط «خريطة الفن» الضوء على أبرز الفنانين والقيمين في الإمارات والمنطقة، من بينهم القيّم الفني المسؤول عن المعارض الفنية لدى مركز جميل للفنون، لوكاس مورين، والفنانة الإماراتية سارة الخيال، والفنان العالمي عصام كراجح، والفنانتان عزة الظاهري وآية جدران اللتان تعرضان أعمالهما حالياً في الشارقة. كما يستعرض الإصدار النجاحات التي حققها كل من معرضي «جيرن آرت» و «1×1 آرت غاليري» مع احتفالهما بمرور 30 عاماً على تأسيسهما، إلى جانب دار كريستيز دبي التي أقامت أول مزاد فني لها قبل 20 عاماً، ويتضمن الإصدار أبرز المعارض الفنية التي يستضيفها السركال أفنيو، ومن بينها المعرض الجماعي «شكل الأشياء القادمة» الذي أعده القيم الفني ديسكتر ويمبيرلي ويجمع فيه أعمالاً لفنانين عالميين من بينهم النحات إل أنتسوي، والفنانة إيمان عيسى، وغيرهما، أما الملحق الفني لهذا العدد، فيتناول موضوع الاستدامة وعلاقته بالفن العام والمساحات الفنية الخضراء.

