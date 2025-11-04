ترامب: «أمر فظيع» ما حدث للعائلة المالكة البريطانية

عبّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تعاطفه مع العائلة المالكة البريطانية، عقب تجريد أندرو ماونتباتن وندسور من جميع ألقابه في أعقاب فضيحة جيفري إبستين.

وقال ترامب: «إنه أمر فظيع حدث للعائلة.. كان وضعاً مأساوياً»، وأضاف: «أشعر بالأسف للعائلة».

وفقد أندرو، شقيق الملك، جميع الألقاب والأوسمة بعد موافقة الملك على هذه الخطوة، التي تهدف إلى وضع حد لواحدة من أخطر الفضائح في التاريخ الحديث للملكية البريطانية.

وجاء القرار في أعقاب نشر مذكرات ضحية إبستين، فيرجينيا جوفري، التي كشفت عن مزيد من التفاصيل حول الفضيحة.

وتوفي إبستين، الذي أساء معاملة القصّر بشكل منهجي لسنوات، بسجن في نيويورك عام 2019 عن عمر يناهز 66 عاماً، فيما قرره المسؤولون أنه انتحار.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بإبستين، لكن هذا لم يحدث بعد.