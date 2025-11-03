خرافة على الإنترنت تتحول إلى أزمة زوجية

في واقعة غريبة من نوعها في مدينة ووهو بمقاطعة آنهوي الصينية، تدخلت الشرطة مؤخرًا لحل نزاع زوجي بعد أن اتهمت امرأة زوجها بالخيانة استنادًا إلى توقعات عرافة على الإنترنت.

ووفقًا لما نقل موقع "أوديتي" عن وسائل إعلام صينية، فقد دخل الزوج، المعروف باسم ووهو، إلى مركز الشرطة لطلب المساعدة بعد أن أصبحت مضايقات زوجته اليومية لا تُحتمل. القصة بدأت حين دفعت الزوجة 500 يوان (حوالي 70 دولارًا) للاستماع إلى رأي عرافة حول إخلاص زوجها، لتخرج الجلسة باتهامات غريبة مفادها أن زوجها يزور الفنادق مع نساء أخريات.

في البداية، حاول الزوج أن يوضح لزوجته أنه مخلص، لكنه فوجئ بأن الاتهامات مبنية بالكامل على تنبؤات شخص غريب التقت به عبر الإنترنت، مما دفعه للتوجه مباشرة إلى الشرطة.

وقال الرجل في شكواه: "لقد استمرت بالاتصال بهذه العرافة منذ الصباح الباكر. أخبرتها أنني لا أستطيع تحمل الأمر أكثر من ذلك. الحياة بهذا الشكل لا تُطاق".

وبعد تدخل الشرطة وانتقادها لسلوك الزوجة، رضخت المرأة وعاد الزوجان إلى حياتهما الطبيعية والهادئة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.