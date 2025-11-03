سلوفاكيا.. قانون مرورجديد يحدد سرعة المشاة أيضا

في المستقبل، لن يقتصر الالتزام بحدود السرعة في سلوفاكيا على السيارات فحسب، بل سيُلزم المشاة أيضًا.

إذ سيُلزم المشاة أيضًا بحدود السرعة، وفقا لما ذكره موقع "بوليتيكو". وقد نصّ على ذلك تعديلٌ لقانون المرور، أقرّه البرلمان في براتيسلافا. ففي المستقبل، لن يُسمح للمشاة بالسير بسرعة تزيد عن ستة كيلومترات في الساعة على الأرصفة في المناطق الحضرية. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.

وصرح لوبومير فازني، عضو البرلمان ووزير النقل السابق عن الحزب القومي اليساري "الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية، موضحًا مشروع القانون الذي قدمه بأن: "الهدف الرئيسي هو تعزيز السلامة على الأرصفة في ظل تزايد حوادث الاصطدام براكبي الدراجات البخارية". وينطبق حد السرعة الجديد على المشاة، بالإضافة إلى المتزلجين وراكبي الدراجات البخارية والدراجات الكهربائية، والهوائية، المسموح لهم أيضًا باستخدام الأرصفة في سلوفاكيا. وأثارت الخطة جدلاً ونكاتًا على وسائل التواصل، وتساءل أحدهم ساخرا "هل ستتم مخالفتي للسرعة الزائدة إذا أردتُ اللحاق بحافلتي بسرعة؟"

مع ذلك، أشار المؤيدون إلى أن السائقين لن يتمكنوا من التوقف في الوقت المناسب إذا عبر شخص ما ممر المشاة بشكل غير متوقع، وأن المشاة أيضًا مسؤولون عن العديد من حوادث الاصطدام براكبي الدراجات البخارية.