"تكنولوجيا مجنونة".. تسلا تستعد لإطلاق أول سيارة طائرة قبل نهاية 2025

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إن الشركة قد تكشف عن سيارة طائرة قبل نهاية عام 2025.

وأعلن ماسك خلال بودكاست مع جو روغن: "كما تعلم، فكر صديقي بيتر ثيل ذات مرة في أن المستقبل كان من المفترض أن يحتوي على سيارات طائرة لكننا لا نملك سيارات طائرة.. أعتقد أنه إذا كان بيتر يريد سيارة طائرة، فيجب أن نكون قادرين على شرائها".

جاء ذلك خلال الحديث حول تحديثات بشأن سيارة "تسلا" الرياضية الجديدة "رودستر" التي طال تأخيرها، حيث أشار ماسك إلى اقتراب عرض نموذج أولي.

وعندما سأله المذيع جو روغن عمّا إذا كان يفكر فعلياً في تصنيع سيارة طائرة كهربائية، وعن إمكانية تزويدها بأجنحة قابلة للطي، ردّ ماسك قائلاً: "لا يمكنني الكشف قبل الموعد الرسمي... لكن ما أستطيع قوله إن هذا قد يكون أكثر إطلاق منتج يُحفر في الذاكرة على الإطلاق".

ووصف ماسك المركبة القادمة بأنها تحتوي على "تكنولوجيا مجنونة" ووعد بأن الكشف عنها سيكون "لا يُنسى".

وقارن ميزات السيارة قائلاً: "إذا أخذت جميع سيارات جيمس بوند وجمعتها معًا، فهي أكثر جنونًا من ذلك".

وأنتجت شركة تسلا سيارة رودستر الأصلية من عام 2008 إلى 2012 قبل تحويل التركيز إلى طرازات أخرى.

وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج النسخة الجديدة في عام 2020 لكنها واجهت تأخيرات متعددة.