"أمريكانا للمطاعم" تسجل نمواً مستمراً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي" ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: AMR/ ISIN: AEE01135A222)، و(المدرجة في السوق السعودي للأوراق المالية "تداول" بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2025.

أداء قوي عبر الأسواق الرئيسية

قدّمت أمريكانا للمطاعم أداءً قوياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدعوماً بارتفاع المبيعات المماثلة بنسبة 10.4% عبر المتاجر القائمة، والمبادرات التشغيلية المستمرة، وتطوير المنتجات والعروض، والتفاعل الرقمي. وسجّلت الشركة إيرادات بلغت 1,839.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 14.4% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وصافي الربح خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 414.2 مليون دولار أمريكي بزيادة 18.2%، ما يعكس نموذج أعمال مرن وانضباطاً في التكاليف وكفاءة تشغيلية أعلى.

وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 135.4 مليون دولار أمريكي خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 15.3% على أساس سنوي، مع الحفاظ على هامش ربحي قدره 7.4%، محققاً تحسناً طفيفاً عن العام الماضي، رغم تأثير الأنظمة الضريبية الجديدة في بعض الأسواق الرئيسية خلال عام 2025 والتي بلغت قيمتها 11.3 مليون دولار أمريكي.

يُذكر أن نتائج العام الماضي تضمنت بنوداً إيجابية غير متكررة بلغت 7.2 مليون دولار أمريكي تتعلق بإعفاءات تسويقية تم استلامها خلال الربع الأول من عام 2024 وتمت تسويتها لاحقاً في الأرباع التالية.

وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة قدرها 128.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة، بزيادة نسبتها 128% ومعدل تحويل قدره 53%، مدفوعةً بالأداء التشغيلي القوي والإدارة الفعالة لرأس المال العامل. وتواصل أمريكانا للمطاعم الحفاظ على ميزانية قوية خالية من الديون واحتياطات نقدية صحية.

خلال الربع الثالث من عام 2025، واصلت أمريكانا للمطاعم مسارها القوي، حيث سجّلت إيرادات بلغت 622.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 12.2% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024. كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وصافي الربح بنسبة 18.6% و14.7% على التوالي، لتصل إلى 139.3 مليون دولار أمريكي و42.9 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء مرونة عمليات الشركة، وانضباطها في إدارة التكاليف، واستمرار كفاءتها التشغيلية عبر الأسواق الرئيسية.

التوسّع في الحضور وتوسيع محفظة المطاعم

خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، واصلت أمريكانا للمطاعم تنفيذ استراتيجيتها التوسعية المدروسة، إذ افتتحت 68 مطعماً جديداً ودمجت 46 مطعماً إضافياً من سلسلة بيتزا هت عمان، ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 2,657 متجراً في 12 دولة.

اتبعت الشركة نهجاً انتقائياً في توسعها بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لرأس المال، مع تركيز متواصل على تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز العائد على الاستثمار في الأسواق الرئيسية.

الريادة في الشمولية والمسؤولية المجتمعية

واصلت أمريكانا للمطاعم تعزيز مبادراتها في مجال الشمول والمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من العام. وبالشراكة مع «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية»، افتتحت الشركة أربعة فروع جديدة شاملة من «بيتزا هت» في أربع إمارات، تُدار من قبل أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات السمعية والنطقية. ويعكس هذا الإنجاز التزام «أمريكانا للمطاعم» بتوفير بيئة عمل دامجة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

ومن أجل تعزيز سهولة التواصل وزيادة الوعي بلغة الإشارة، أطلقت أمريكانا للمطاعم بطاقة Sign & Smile؛ وهي بطاقة تفاعلية تساعد العملاء على تعلّم عبارات أساسية بلغة الإشارة لتقديم طلباتهم والتواصل مع الموظفين. وتشكّل البطاقة جسرًا للتفاعل البنّاء، يعكس رؤية الشركة في بناء مجتمع أكثر شمولًا وترابطًا.