زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان ومقتل 7 أشخاص

ذكرت السلطات الإقليمية أن زلزالا بقوة 6.3 درجة هز مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان على عمق 28 كيلومترا قرب مزار الشريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة.

وقال سميم جوياندا المتحدث باسم إدارة الصحة في سمنكان، وهي مقاطعة جبلية شمالية قرب مزار الشريف، لرويترز "تم الإبلاغ حتى صباح اليوم عن إصابة 150 شخصا وسقوط سبعة قتلى، وجرى نقلهم إلى المراكز الصحية".

وأضاف أن عدد القتلى استند إلى تقارير المستشفيات التي جُمعت حتى صباح الاثنين.

وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحذيرا باللون البرتقالي في نظامها المعروف باسم (بيجر) وهو نظام آلي يُصدر معلومات عن تأثير الزلازل، مشيرة إلى أن "من المرجح وقوع خسائر بشرية كبيرة، وأن الكارثة قد تكون واسعة النطاق".

وأضافت الهيئة أن الأحداث السابقة التي بلغت هذا المستوى من التأهب تطلبت استجابة على الصعيد الإقليمي أو الوطني.

وقال حاجي زيد المتحدث باسم منطقة بلخ إن الزلزال دمر جزءا من الضريح المقدس في مزار الشريف، في إشارة إلى المسجد الأزرق.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد أنه سيتم نشر تقارير عن الخسائر والأضرار لاحقا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بعد من حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

ونشرت منصة التواصل الاجتماعي إكس مقاطع مصورة لجهود الإنقاذ المبذولة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، وصورا للحطام المتساقط من المباني.

ولم يتسن لرويترز أيضا التحقق فورا من صحة اللقطات والصور.

وقالت حركة طالبان التي تتولى زمام السلطة في أفغانستان إن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب ألوف آخرون بعد تعرض البلاد لزلزال وسلسلة من التوابع في أغسطس آب.

وفي عام 2015، ضرب زلزال شمال شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في أفغانستان وشمال باكستان المجاورة. وفي عام 2023، أودى زلزال آخر بحياة ما لا يقل عن ألف شخص.