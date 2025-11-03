مسرح دبي يطلق ورشة الغناء الجماعي «الكورال»

أطلق مسرح دبي الوطني، أمس، ورشة الغناء الجماعي (الكورال)، بمشاركة أكثر من 50 من المواهب الإماراتية، في خطوة جديدة تعكس حرصه المستمر على دعم المشهد الفني والثقافي الإماراتي، ورعاية المواهب الشابة، وتعزيز روح الغناء الجماعي، وتنمية الذائقة الموسيقية لدى الأجيال الجديدة، وتأتي هذه الخطوة التزاماً من المسرح برؤية الحكومة التي تضع الشباب الإماراتي في صدر أولوياتها، وترسيخاً لمكانة الإمارات كعاصمة للإبداع والفنون على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال رئيس مسرح دبي الوطني، ياسر علي القرقاوي، إن «إطلاق هذه المبادرة بإعداد جيل جديد من الشباب يؤمن بدور الغناء الجماعي، يأتي وفق استراتيجية المسرح الهادفة إلى تطوير المشهد الفني الإماراتي، وتوفير منصات تعليمية وتدريبية تسهم في اكتشاف المواهب المحلية، وصقل مهاراتها، وتعزيز حضورها على الساحة الفنية العربية والعالمية»، مؤكداً أن «الورشة تعد تجربة فنية متكاملة تمزج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي في أجواء مفعمة بالإلهام وروح التعاون الجماعي، ويشرف عليها خبراء وفنانون متميزون».

وأضاف القرقاوي أن «مسرح دبي الوطني يؤمن بأن الفن بمختلف أشكاله يحمل رسالة سامية تدعم قيم المجتمع وترسخ هويته، وتعبر عن مكانة الوطن، كما أنه لغة الإنسان الأولى التي تجمع كل الفئات المجتمعية على قيم الجمال والوحدة والإبداع»، مشيراً إلى أن «ورشة الغناء الجماعي تسعى إلى إعادة إحياء هذا الفن العريق بروح عصرية تُبرز هويتنا الثقافية، وتمنح المواهب الواعدة فرصة التعبير عن ذاتها ضمن بيئة فنية راقية واحترافية».

وأوضح القرقاوي أن الورشة تمتد على مدى أربعة أسابيع، وهي متاحة لجميع الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين، وقد صُمّمت لتكون أكثر من مجرد تدريب صوتي، إذ تجمع بين التوجيه الفني والتدريب الجماعي والتفاعل المباشر مع المدربين والموسيقيين، ما يمنح المشاركين تجربة مميزة تمزج بين الإحساس والانضباط، والفن والتقنية، والإبداع والعمل الجماعي، مؤكداً أن الورشة تمثل المحطة الأولى من سلسلة من البرامج الفنية والتدريبية التي يعتزم المسرح إطلاقها خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة طموحة لتأسيس كورال وطني دائم يمثل دولة الإمارات في الفعاليات الثقافية والمهرجانات الإقليمية والعالمية، ويعكس الهوية الإماراتية بأسلوب فني راقٍ ومعاصر.

وحول طبيعة البرنامج، نبه القرقاوي إلى أن ورشة الغناء الجماعي تمتد على مدى أربعة أسابيع، وتشمل جلسات تدريبية مكثفة، تُقام كل يوم جمعة وثلاثاء في مقر مسرح دبي الوطني، ويشارك في إداراتها نخبة من خبراء الموسيقى والتدريب الصوتي الذين يقدمون برامج متنوعة تشمل تمارين التنفس، وتقنيات الأداء الصوتي السليم، وأساليب التناغم بين الأصوات، وفنون الإلقاء الغنائي الجماعي، إضافة إلى محاضرات نظرية حول تاريخ الكورال ودوره في تشكيل الوعي الموسيقي عبر العصور.

وأشار القرقاوي إلى أن الورشة «ستعمل على تعزيز الوعي الفني وتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال تجربة الغناء الجماعي التي تعبّر عن قيم التعاون والوحدة والتناغم، بما يعكس روح المجتمع الإماراتي المتعدد الثقافات»، كما أن «مسرح دبي الوطني - الذي سيظل منارة للفنون والثقافة ومركزاً لتبادل الخبرات الفنية والموسيقية، وفضاء مفتوحاً للإبداع يحتضن المواهب من مختلف الأعمار والجنسيات - سيوفر للمشاركين مرافق تدريب متطورة وأدوات موسيقية مثل البيانو وأجهزة دعم الأداء الصوتي، إلى جانب مواد تعليمية متخصصة تدعم تعلمهم النظري والعملي على حد سواء».

من جهة أخرى، عبّر المشاركون في الورشة عن تقديرهم لمسرح دبي الوطني الذي يتيح لهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم وتطوير أدائهم، وتفعيل طاقاتهم الفنية، مثمنين جهود إدارة المسرح والفنانين والخبراء القائمين على عملية التدريب، متمنين أن تكون الورشة بداية طريق النجاح لكل منهم.

• 4 أسابيع مدة ورشة الغناء، وهي متاحة لجميع الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين.