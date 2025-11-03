«عيال البلاد» رفعوا اسم الإمارات وعَلَمها حول العالم

من دبي إلى نيويورك، ومن قاعات الموسيقى إلى فضاءات السينما والفن والتصميم، تألقت في سماء الإبداع أسماء إماراتية في مجالات مختلفة، لتجعل من عام 2025 علامة فارقة في مسيرة التميز الوطني، وذلك بما قدمه أبناء الوطن و«عيال البلاد» من صور مشرقة لبلادهم، مجسدين رؤية الإمارات ورهاناتها الدائمة على نسائها ورجالها وشبابها في مجال الريادة وصناعة حضور إماراتي مؤثر وفارق يفتح نوافذ الحوار مع العالم، فيما تلتقي هذه الأسماء والتجارب المحلية الراسخة، في مشهد واحد عنوانه الإصرار والابتكار، لترفع راية الإمارات على منصات الصدارة الدولية، وتؤكد أن الإبداع جزء من هويتها وملامح مستقبلها.

من قلب نيويورك

في يونيو الماضي، حملت الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي الموسيقى الإماراتية إلى واحدة من أعرق المنصات العالمية، عندما قدمت عرضاً في قاعة «كارنيغي» الشهيرة بمدينة نيويورك، لتصبح أول أوركسترا إماراتية تعزف على هذا المسرح التاريخي، بمشاركة أكثر من 80 موسيقياً إماراتياً شاباً، قدموا مزيجاً من الكلاسيكية الغربية والإيقاعات الخليجية وسط تفاعل جماهيري لافت، دعمته هيئة دبي للثقافة والفنون، تجسيداً لرسالة الإمارات في تمكين المواهب الشابة، وتجسيد تجاربها كمنارة ثقافية عالمية، حيث شكل هذا الحدث نقلة نوعية في المشهد الموسيقي الإماراتي.

سينما الإمارات عالمياً

في ميدان السينما، واصلت المخرجة الإماراتية، نايلة الخاجة، ترسيخ حضورها الدولي من خلال فيلمها الجديد «Baab»، الذي أنهت تصويره هذا العام بالشراكة مع الموسيقار العالمي الحائز جائزة الأوسكار «A.R.Rahman»، عن سيناريو للإماراتي مسعود آمر الله، والذي يمزج بين الدراما النفسية والتأمل الاجتماعي، وقد اكتمل إنتاجه في دبي ضمن شراكة تقنية مع شركة «Canon» العالمية، كتجربة إماراتية طموحة تتحدث بلغة سينما مستقلة ذات ملامح عالمية، ويعكس تحولاً في السرد الإماراتي نحو خطاب سينمائي إنساني، فيما صرّحت مخرجته بأنه «يمثل إنجازاً إبداعياً بارزاً في مسيرتها الفنية».

ريشة تتحدى المستحيل

في سبتمبر 2025، لفتت الفنانة الإماراتية موزة عبدالله بن ذيبان، المصابة بشلل دماغي «ديستونيا»، أنظار واهتمام المشاركين في المؤتمر العالمي «نحن الاحتواء» لأصحاب الهمم، وذلك بعد أن حوّلت إعاقتها الجسدية إلى مصدر فريد للإبداع والإلهام، لتقدم لوحات مفعمة بالحياة والألوان، في الوقت الذي أشاد فيه العديد من وسائل الإعلام العالمية بموهبتها، واعتبرت قصتها دليلاً على أن الإبداع لا يعرف المستحيل، وذلك بعد أن باتت تجربتها نموذجاً للتمكين الفني لذوي الهمم.

إبداعات شابة

وفي إنجاز جديد يرسّخ حضور الإمارات على الساحة الإبداعية العالمية، أعلن حيّ دبي للتصميم «D3» في مايو الماضي، عن فوز معرض المصممين الإماراتيين بجائزة «أفضل حاضنة تصميمية» ضمن جوائز «مونوكل» للتصميم 2025، في أسبوع دبي للتصميم 2025، حيث يعد المعرض منصة رائدة تجمع بين المواهب الشابة والخبرات المهنية في مشهد يعكس روح الابتكار الإماراتي لمصممين إماراتيين قدموا أعمالاً تزاوج بين الاستدامة والهوية المحلية، باستخدام مواد وتقنيات مستوحاة من البيئة الإماراتية وطرق البناء التقليدي، برؤية عصرية ترتبط بمفاهيم تصميم عالمية، ما شكل اعترافاً دولياً بنضوج البنية الإبداعية في الدولة، كما عكس فوز المعرض المكانة المتقدمة لدبي باعتبارها مدينة مبدعة معترفاً بها من شبكة «اليونسكو»، ومركزاً إقليمياً لصناعة التصميم المستدام الذي يوازن بين الجمال والوظيفة.

تجاوز الصعاب

حقق متسلق الجبال والمغامر الإماراتي سعيد المعمري في مايو 2025 إنجازاً تاريخياً جديداً، كأول عربي يتسلق ثالثة أعلى قمم في العالم، وأول إماراتي يتسلق جبل إيفرست، وأول مغامر إماراتي ينضم إلى قائمة المستكشفين العالمين الصادرة عن ويكيبيديا، وأول إماراتي يتسلق أعلى قمم قارات العالم حاملاً رسالة سلام وتسامح وعلم دولة الإمارات، حيث بدأ مشواره عام 2012 عندما اعتلى قمة إيفرست، ثم واصل على مدى أكثر من عقد، تحقيق إنجازات متتالية في آسيا وأوروبا والأميركيتين وإفريقيا، وصولاً إلى عام 2025، الذي وصلت فيه إنجازات المعمري إلى 136 أعلى قمة جبلية حول العالم، ما جعله واحداً من أبرز متسلقي الجبال في منطقة الشرق الأوسط، وأوائل العرب الذين بلغوا القمم السبع الأعلى في القارات.

