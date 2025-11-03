4 كُتّاب يتنافسون على جائزة «غونكور»

تمنح أكاديمية غونكور غداً جائزتها الأدبية المرموقة لرواية من أربع تأهلت إلى المرحلة النهائية.

وترجّح الأوساط الأدبية والصحافية منذ أشهر فوز كاتب من بين أربعة هم ناتاشا أبّانا، وإيمانويل كارير، ولوران موفينييه، وكارولين لامارش.

وقال رئيس أكاديمية غونكور، الكاتب فيليب كلوديل «هذا العام، لا توجد رواية مميزة عن الأخرى»، وبالتالي فإن المنافسة «مفتوحة».

وينال الفائز شيكاً بقيمة رمزية تبلغ 10 يورو، يفضِّل الحاصل عليه إجمالاً وضعه في إطار بدلاً من إيداعه حسابه المصرفي. ويؤدي فوز كاتب ما بجائزة غونكور إلى تحقيق مئات الآلاف من المبيعات له.