1.5 مليون شخص يشاهدون استعراض يوم الموتى في المكسيك

قالت إدارة مدينة مكسيكو سيتي، إن نحو 1.5 مليون شخص شاهدوا المواكب الملونة والأشخاص الذين يرتدون أزياء تنكرية، وهم يسيرون في أنحاء المدينة المكسيكية خلال استعراض ضخم بمناسبة يوم الموتى أمس.

وفي النسخة التاسعة من الاستعراض، جاب أشخاص يرتدون هياكل عظمية من الورق المقوى، ونحو 8000 مؤدٍ يرتدون ثياباً تنكرية شوارع العاصمة المكسيكية وسط مواكب مزينة.

ويأتي هذا التقليد استجابة لمعتقدات شعبية بأن أرواح الأطفال الذين لقوا حتفهم تعود إلى الأرض في الأول من نوفمبر لزيارة أسرهم، وتعود أرواح البالغين الموتى في الثاني من نوفمبر. وتزور الأسر المقابر، حيث تقوم بتناول الطعام والشراب والغناء عند مقابر أحبائها، كما تقوم بوضع الشموع والطعام على القبور وأماكن الصلاة بمنازلها.

مع ذلك، فإن تنظيم الاستعراض في المدينة المكسيكية يُعدّ تقليداً حديثاً بدأ عام 2016، وكان مستوحى من مشهد بفيلم «سبيكتر»، الذي كان ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.