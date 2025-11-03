«الفجيرة لكتاب الطفل» يحتفي بالثقافة والتراث والتاريخ الإماراتي

يواصل معرض الفجيرة لكتاب الطفل فعالياته التي تولي اهتماماً بتعريف الزوار بالتراث الثقافي الإماراتي، من خلال أنشطة وورش عمل تستحضر مفردات الموروث المحلي، وتربط الأطفال بجذور الهوية الوطنية.

وقدّم المعرض ورشة مميزة عن قصة التراث الثقافي الإماراتي وعنصر المالح الإماراتي، حيث استعرض خلالها مسؤول المشروع التراثي الثقافي في دار المحيط للنشر، مصعب عامر أبوهزيم، والباحثة في التراث الإماراتي فاطمة الجابري، مفهوم التراث بشكل عام، وأنواعه المادية وغير المادية، إضافة إلى التراث الرقمي.

واحتضن المسرح الرئيس الكاتبة جولينا جونسون في جلسة قصصية بعنوان «غوّاص اللؤلؤ» لاستكشاف عالم الغوص التقليدي بحثاً عن كنوز اللؤلؤ، واستكشف الحضور من خلال عرض لقطات من الفيلم التاريخي لؤلؤة الساحل، مقتنيات تراثية أصلية في تجربة جمعت بين المعرفة والتراث والمغامرة البحرية.

كما تعرف الأطفال من جونسون، في ورشة أخرى بعنوان «السلوقي كلب البدو»، إلى وفاء كلاب السلوقي وعلاقتها بالبدو، واشتملت الورشة على مشاهد من فيلم الجري مع الرياح. وتفاعل زوار المعرض من الأطفال مع عبدالله آل علي، أصغر اقتصادي إماراتي، في ورشة بعنوان «كيف تدخر؟»، تناول فيها أهمية التوفير ودوره في تنمية الوعي المالي لدى الأطفال.