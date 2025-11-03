«بطولة السلق» تختتم الأشواط التمهيدية وتعلن المتأهلين للنهائيات

اختُتِمت أمس المنافسات التمهيدية لبطولة السلق في نسختها الـ19، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد أربعة أشواط حافلة بالقوة والمنافسة على مضامير المرموم، وسط حضور جماهيري غفير، ومشاركة مميزة من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب نخبة من المشاركين من دول الخليج العربي. وشهدت الأشواط التمهيدية تنافساً محتدماً لحجز بطاقات التأهل إلى المرحلة النهائية، حيث حجز أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط أماكنهم في النهائيات، ليكتمل عقد المتأهلين الذين سيخوضون التحدي الحاسم في الخامس من أبريل من العام المقبل، بحثاً عن لقب البطولة.

وعكست الأزمنة المتقاربة في معظم الأشواط مستوى عالياً من الجاهزية لدى السلق المشاركة، إلى جانب بروز أسماء جديدة تؤكد اتساع قاعدة الممارسين لهذه الرياضة التراثية العريقة. كما شهدت البطولة أداءً لافتاً للسلق الإماراتية والخليجية، ما أضفى على السباقات طابعاً حماسياً يعكس عمق الارتباط بهذا الموروث الأصيل.

وجاءت الأشواط التي امتدت لمسافة 2000 متر، إناثاً وذكوراً، مليئة بالتنافس والنديّة، وشهد الشوط الأول للإناث محترفين وهواة سيطرة مطلقة للمشارك سيف حمد الشامسي، بتحقيقه المراكز الثلاثة الأولى من خلال «زوبعة» التي أحرزت المركز الأول بزمن قدره 2.02 ثانية، تلتها في المرتبة الثانية «بهرجة» بزمن 2.05.06 ثانية، ثم «زعزعة» في المركز الثالث بزمن 2.05.61 ثانية.

وفي الشوط الثاني للسلق، خطف «رصاصي» لمالكه سعيد غريب مرخان الصدارة بزمن 2.03 ثانية، وجاء بعده «مستانس» لمالكه عامر محمد المنصوري بزمن 2.04.04 ثانية، ثم «هداد» لعبدالله سليمان الصوافي بزمن 2.04.86 ثانية.

أما الشوط الثالث للإناث مُلاك، فقد شهد فوز «لسعة» ليونس شفيع إبراهيم بالمركز الأول بزمن 2.06.84 ثانية، وحلت «شوشرة» لحمد تاج البلوشي في المركز الثاني بزمن 2.06.98 ثانية، وجاءت «طرب» لسالم مبارك الكتبي ثالثة بزمن 2.07 ثانية.

وفي الشوط الرابع سلق مُلاك، حلّ «عقاب» لمالكه يونس شفيع إبراهيم في المركز الأول بزمن 2.06 ثانية، تلاه «دروزون» لراشد محمد الكتبي بزمن 2.07.66 ثانية، ثم «مجهول» لحمد تاج البلوشي في المركز الثالث بزمن 2.07.67 ثانية.

وأشار راشد حارب الخاصوني من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى أن «بطولة السلق تواصل عاماً بعد آخر إثبات مكانتها كمنصة رياضية وتراثية رائدة، تُبرز مهارة الملاك وتفانيهم في تطوير هذه الرياضة المتجذرة في ثقافتنا»، وأضاف «شهدنا في الأشواط التمهيدية مستوى مشرفاً من ناحية الإعداد والسرعة، ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد والجهود المبذولة للحفاظ على هذا الموروث، نبارك للمتأهلين، ونتطلع إلى نهائي استثنائي يليق بتاريخ البطولة ورسالتها التراثية».

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفنية لبطولة السلق، جمعة المهيري، أن «التصفيات شهدت هذا العام مشاركة نوعية وتفاعلاً كبيراً من الجمهور والملاك، بما يؤكد أن بطولة السلق أصبحت موعداً رياضياً منتظراً على أجندة محبي التراث». وأضاف «قمنا بتتويج أصحاب المراكز الأولى بعد منافسة قوية، ونوجّه التحية لكل من أسهم في تنظيم هذه الفعالية وإنجاحها، نعد الجمهور بمشهد ختامي مليء بالمنافسة والتحدي في السباقات النهائية».

