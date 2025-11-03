«الشارقة للكتاب» يناقش خطط وإجراءات السلامة استعداداً للدورة الـ 44

في إطار استعدادات «هيئة الشارقة للكتاب» لتنظيم الدورة الـ44 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، عقدت اللجنة الأمنية الخاصة بالمعرض اجتماعها التنسيقي، لمناقشة خطط الأمن والسلامة وإجراءات الإخلاء والتعامل مع الحالات الطارئة خلال فترة انعقاد المعرض الذي يقام من الخامس إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

واستعرضت هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وفريق «ساند» التطوعي، والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والإسعاف الوطني، خلال الاجتماع، آليات التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المشاركة.

وناقش أعضاء اللجنة الأمنية خطط توزيع المهام وتحديد أدوار الفرق المشاركة في حالات الطوارئ، إلى جانب مراجعة الإجراءات التشغيلية الخاصة بالإخلاء ونقاط التجمع.

ونفّذت اللجنة الأمنية تمريناً عملياً لمحاكاة الإخلاء في مقر مركز إكسبو الشارقة، بهدف التأكد من جاهزية فرق الأمن والسلامة وقدرتها على الاستجابة السريعة والمنسقة في حالات الطوارئ.