كيم كاردشيان لا تصدق هبوط الإنسان على القمر و"ناسا" ترد: نعم ذهبنا إلى هناك 6 مرات

أثارت العارضة الشهيرة كيم كارداشيان زوبعة من الانتقادات حينما أعلنت خلال تسجيل الحلقة الأخيرة من مسلسل "ذا كارداشيان" على منصة هولو، أنها من المؤمنات بنظرية المؤامرة القائلة بأن هبوط الإنسان على سطح القمر عام 1969 كان مُزيّفًا ولم يحدث إطلاقا.

وأثناء تصوير مسلسل "كل شيء في محله" الدرامي المُقبل، حاولت كارداشيان إقناع زميلتها في البطولة، سارة بولسون، بأن الرحلة خارج مدار الأرض لم تكن حقيقية. وقالت كارداشيان لبولسون في الحلقة: "سأرسل لكِ مليون مقال عن باز ألدرين والآخر".

ثم بدأت نجمة تلفزيون الواقع بقراءة مقال يذكر باز ألدرين وهو رائد الفضاء الذي سافر في مهمة أبولو 11 إلى جانب نيل أرمسترونغ ومايكل كولينز، كان بطل خدعة روجتها المخابرات الأمريكية. وقالت كارداشيان، التي أكدت لاحقًا أمام الكاميرا أنها تعتقد أن الهبوط لم يحدث أبدًا: "أُركز على نظريات المؤامرة طوال الوقت".

بدوره دحض القائم بأعمال مدير وكالة ناسا، شون دافي، تعليقات كارداشيان يوم الخميس، وكتب على موقع X: "نعم، @KimKardashian، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل... 6 مرات!"