امرأة تصلها أشلاء بشرية بدلاً من الدواء في طرد خارجي

استلمت امرأة من هوبكنسفيل (الولايات المتحدة) طردًا صادمًا الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن فتحت طردًا تتوقع فيه دواءً طلبته عبر الانترنت، لتجد بدلا من ذلك أشلاء بشرية متنوعة.

وأكد سكوت دانيال، الطبيب الشرعي لمقاطعة كريستيان، لقناة LEX 18 أن أذرعًا وأصابع، تُستخدم "للتدريب الطبي"، قد سُلمت عن طريق الخطأ إلى منزل المرأة بدلًا من طلب الدواء الخاص بها.

وقال دانيال: "يُعتقد أن الحادث يتعلق بشركة طيران وشركة شحن وشركة توصيل".

واستعاد الطبيب الشرعي أشلاء الجثة المُرسلة بالخطأ ونقلها إلى المشرحة، حيث ستُعاد إلى شركة الشحن لتوصيلها إلى وجهتها المقصودة.

وأكد دانيال أن أجزاء الجسم تُشحن أحيانًا لأغراض زراعة الأعضاء والأبحاث.