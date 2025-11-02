لص صيني يلجأ لحيلة "حصان طروادة" لسرقة ذهب امرأة

حاول رجل صيني استغلال خدعة "حصان طروادة" للتسلل إلى مبنى سكني وسرقة ذهب بقيمة 200 ألف يوان (28 ألف دولار أمريكي)، لكن تم القبض عليه في غضون أسبوع.

واختبأ الرجل البالغ من العمر 46 عامًا، ولقبه تشاو، في صندوق خشبي واستأجر عامل توصيل لنقل الصندوق إلى ممر الخروج من مبنى في مقاطعة هونان بوسط الصين في 9 أكتوبر، وذلك من أجل التهرب من كاميرات المراقبة.

وبعد دخوله، خرج تشاو من الصندوق وتبع امرأة عائدة إلى منزلها، مدعيًا أنه هناك "لاسترداد دين". ثم أجبرها على فتح خزنتها، وسرق قطعًا ذهبية بلغ مجموعها 230 غرامًا، تُقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف يوان بأسعار السوق الحالية، بالإضافة إلى 2000 يوان نقدًا. ولمنعها من تنبيه أي شخص، أجبر تشاو المرأة على تناول حبوب منومة. وبعد أن أغمي عليها، أمضى حوالي أربع ساعات في تنظيف الشقة لإزالة أي دليل قبل أن يعود إلى الصندوق الخشبي ويتصل بخدمة توصيل أخرى لأخذ الصندوق.

واستعادت المرأة وعيها بعد بضع ساعات واتصلت بالشرطة على الفور. تلا ذلك تحقيق واسع النطاق، شارك فيه أكثر من 50 ضابطًا لمراجعة تسجيلات المراقبة واستجواب الشهود، لكنه لم يسفر في البداية عن أي أدلة تُذكر.

وفي النهاية، كما تذكر صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" كشف المحققون أن المشتبه به دخل المبنى داخل الصندوق الخشبي. وتعقبوا تشاو، وهو مواطن صيني من هونان يعيش في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين. وبينما لم تكشف الشرطة عن الطريقة المحددة لتعقب تشاو، أشارت التعليقات على الإنترنت إلى أن تسجيلات المراقبة وبيانات اللوجستيات وبصمات الأصابع وإشارات الهاتف ربما كانت مفيدة.

وفي ليلة 18 أكتوبر، ألقت الشرطة القبض على تشاو وأعادته إلى هونان، واستعادت الذهب المسروق. وأشار تشاو إلى أن أسلوبه "حصان طروادة" مستوحى من المسلسلات التلفزيونية، معترفًا بأنه فوجئ بسرعة تمكن الشرطة من تحديد مكانه.