إطلاق مسابقة «خليفة لإبداع الطفل القصصي»

بدأ أمس استقبال طلبات المشاركة في مسابقة «خليفة لإبداع الطفل القصصي» كمسابقة إبداعية للأطفال في المرحلة العمرية من سبعة أعوام إلى 15 عاماً، والتي أعلنت عن إطلاقها الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني».

ومن المقرر إعلان الفائزين تزامناً مع مشاركة الجائزة في فعاليات أسبوع أبوظبي الثاني للطفولة المبكرة الذي يقام في 17 الجاري. وتهدف المسابقة لتعزيز الهوية الوطنية، وصقل شخصية الطفل، وتوسيع مداركه تجاه مبادئ الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وكذلك ترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة والإيجابية وخدمة المجتمع، والحفاظ على البيئة، وتشجيع مفاهيم الاستدامة.