فوز عالم رياضيات ياباني بجائزة «نوبل الشرق»

تلقى عالم الرياضيات الياباني، كينجي فوكايا، جائزة في هونغ كونغ عن عمله الرائد في الهندسة، ليصبح ثالث ياباني يفوز بجائزة «شو»، التي يرى البعض أنها «جائزة نوبل الشرق».

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أمس، إنه تم تسليم جائزة «شو» في العلوم الرياضية لفوكايا (66 عاماً)، الذي عمل سابقاً في جامعتي طوكيو وكيوتو، في هونغ كونغ، في 21 أكتوبر الماضي.

وخلال حفل تقديم الجائزة، قال فوكايا إنه «سعيد للغاية لمعرفة أن عملنا يُفهم ويُقدّر»، مشيراً إلى أنه عادة ما يعمل بمفرده، وأن من حوله غالباً لا يفهمون ما يعمل عليه.

وتمنح جائزة «شو»، التي أنشأها في هونغ كونغ رائد الأعمال ومنتج ومخرج الأفلام الصيني الراحل «رن رن شو»، سنوياً منذ عام 2004.

وتتضمن كل جائزة ميدالية وشهادة وجائزة نقدية قدرها 1.2 مليون دولار.