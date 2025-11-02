المالديف تحظر التدخين على المولودين بعد 2007

بدأت جزر المالديف، أمس، تطبيق حظر التدخين على أي شخص وُلد بعد الأول من يناير 2007، لتصبح بذلك الدولة الوحيدة التي تُطبّق حظراً على التبغ بالاستناد إلى العمر، وفق وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة أن الخطوة التي أطلقها الرئيس محمد معز في وقت سابق من هذا العام، والتي دخلت حيز التنفيذ أمس، ستحمي الصحة العامة، وتشجع على نشوء جيل خالٍ من التبغ.

وأضافت: «بموجب هذا القرار الجديد، يُحظر على الأفراد المولودين في الأول من يناير 2007 أو بعده شراء أو استخدام أو بيع منتجات التبغ داخل جزر المالديف».

ويُطبق الحظر على مختلف أنواع التبغ، وهو يفرض على تجار التجزئة التحقق من العمر قبل البيع.

ويُطبق هذا الإجراء أيضاً على زوار هذه الدولة التي تضم 1191 جزيرة مرجانية صغيرة متناثرة على بُعد نحو 800 كيلومتر عن خط الاستواء، وتشتهر باجتذابها السياح الميسورين.