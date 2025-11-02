«ناسا» ترد على كيم كارداشيان: ذهبنا إلى القمر 6 مرات

قررت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، أخيراً، وضع الأمور في نصابها، والرد على نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، التي أعلنت أنها تصدق نظرية المؤامرة القديمة التي تقول إن هبوط «أبولو 11» على سطح القمر عام 1969 كان مزيفاً.

وكانت نجمة مسلسل «ذا كارداشيانز» قالت إنها تعتقد أن هبوط رائدي الفضاء نيل أرمسترونج وباز ألدرين على سطح القمر كان ضرباً من الخيال العلمي.

ومنذ سبعينات القرن الـ20، روّج المشككون لفكرة أن المهمة، التي شاهدها عشرات الملايين من الناس حول العالم على الهواء مباشرة، كانت في الواقع مزيفة.

وتضاءلت هذه النظرية على مر السنين، لكن شون دافي، وزير النقل الأميركي، والقائم بأعمال مدير «ناسا»، لم يضيع وقتاً لدحضها، بعد أن أخبرت كارداشيان أربعة ملايين مشاهد لها أنها تتبنى هذه الفكرة.

وكتب على منصة «إكس»: «نعم يا كيم كارداشيان، ذهبنا إلى القمر من قبل.. ست مرات!».