المالديف تحظر التدخين على مواليد 2007

في خطوة غير مسبوقة نحو حماية الصحة العامة، أعلنت جزر المالديف بدء تنفيذ قانونٍ يحظر التدخين على جميع من وُلدوا في يناير/كانون الثاني 2007 أو بعده، ليصبح هذا الجيل الأول في تاريخ البلاد الذي يُمنع تمامًا من شراء أو استخدام أو بيع منتجات التبغ.

القرار، الذي أطلقه الرئيس محمد معزو مطلع العام الجاري ودخل حيّز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2025، يهدف إلى بناء جيل خالٍ من التبغ وتقليل العبء الصحي الناتج عن أمراض التدخين.

وذكرت وزارة الصحة المالديفية في بيانها أنّ "أي شخص وُلد بعد هذا التاريخ لن يُسمح له مستقبلاً بتداول أو استخدام منتجات التبغ داخل أراضي المالديف"، مشيرةً إلى أنّ القرار يشمل المقيمين والزوار على حدّ سواء.

كما ألزمت الوزارة تجار التجزئة بالتحقق من أعمار المشترين قبل إتمام أي عملية بيع.