"وفاة كل 3 أيام".. جرائم قتل النساء تزداد في فرنسا

ارتفعت جرائم قتل النساء في فرنسا بنسبة 11% بين عامي 2023 و2024، حيث قُتلت 107 نساء على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين، وهو ما وصفته جمعيات حقوقية، بأنه "مأساوي".

وسجلت قوات الأمن الفرنسية ما مجموعه 138 حالة وفاة جراء العنف المنزلي العام الماضي، بينهم 31 رجلا (بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي)، بحسب دراسة وطنية سنوية أجرتها وزارة الداخلية.

وأكدت الدراسة "حول الوفيات العنيفة بين الأزواج"، المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني أن "في المتوسط، تُسجل حالة وفاة كل 3 أيام". حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

سُجلت 403 محاولات قتل في صفوف الأزواج في العام 2024.

وفي المجموع، وقعت 16% من هذه الحالات في سياق انفصال غير متفق عليه.

وأشارت الوزارة إلى أن الجاني "ما زال في الغالب رجلا (..) يحمل الجنسية الفرنسية، ولا يعمل حينها".

وأكدت جمعية "جرائم قتل النساء على يد شركاء حاليين أو سابقين" (FPCE) أن الوقت حان لوضع حد لـ"الإفلات من العقاب".

واعتبرت آن سيسيل ميلفير رئيسة مؤسسة النساء، أن الوضع "مأساوي جدا"، ورأت أن مكافحة هذا العنف "لم تعد أولوية وطنية" لدى السلطات.

وأضافت: "هذه الزيادة لا تفاجئنا، نظرا لتخفيضات أو تأجيلات الدعم التي تؤثر بشكل مباشر على الجمعيات وتُجبرها على إغلاق أبوابها أو تقليص خدماتها" وهي "لم تعد قادرة" على حماية الضحايا من النساء.

