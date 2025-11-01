«اقتصاد 101» نافذة على دبي وريادتها العالمية

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق البرنامج الاقتصادي «اقتصاد 101» بهدف تسليط الضوء على أبرز التحولات التي تشهدها دبي في مختلف المجالات الاقتصادية، ويعكس رؤيتها في بناء اقتصاد رقمي متنوّع قائم على الابتكار والمعرفة، ما يؤكّد ريادة الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والتكنولوجيا.

ويأتي إطلاق البرنامج الجديد الذي يُعرض على شاشة تلفزيون دبي، ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى دعم توجهات دبي في ترسيخ موقعها وجهة رئيسة للأعمال والاستثمار والابتكار، وهو ما يتماشى مع «أجندة دبي الاقتصادية (D33)» الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

ويمتدّ البرنامج، الذي يقدمه طلال محمد، على مدار 45 دقيقة، ويضم فقرات متنوّعة تُعرض بأسلوب سريع وحيوي يجمع بين التقارير الميدانية، والغرافيكس، والحوارات القصيرة، والمقابلات المباشرة، ليقدّم صورة شاملة عن اقتصاد دبي وما يتميّز به من ديناميكية وقدرة على المنافسة محلياً وعالمياً. ويركّز البرنامج في فقراته على محاور الاقتصاد التكنولوجي والتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والعملات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، مع إبراز المبادرات الحكومية والشركات الريادية التي تُشكّل ركائز التحول الاقتصادي في الإمارة.

ويقدّم البرنامج تغطية لأبرز الأحداث الاقتصادية في دبي، مع ربطها بالمستجدات الإقليمية والعالمية، فيما تُبرز التقارير الميدانية أهم المبادرات التي تنفذها مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن بينها مجموعة طيران الإمارات، وموانئ دبي العالمية، وغرف دبي، في مجالات الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال. كما يضم فقرات تثقيفية متخصصة تشرح مفاهيم اقتصادية حديثة مثل حوكمة المخاطر، والاقتصاد المعرفي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، إلى جانب فقرة «متداول» التي تستعرض أبرز الأخبار الاقتصادية بأسلوب مبتكر وسريع، وأخرى مخصصة لأخبار البنوك بدعم من الشركاء الماليين.

وأكدت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في دبي للإعلام، سارة الجرمن، أن البرنامج الجديد يجسّد التزام مؤسسة دبي للإعلام بتعزيز دورها في توظيف الإعلام كقوة إيجابية تسهم في خدمة المجتمع والاقتصاد، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً للريادة والابتكار، انسجاماً مع رؤاها وطموحاتها المستقبلية. وقالت: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تقديم محتوى اقتصادي نوعي يواكب التحولات الرقمية المتسارعة في دبي، ويبرز قصص النجاح التي تعكس روح الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة، إيماناً منا بأن الاقتصاد لم يعد مجرد أرقام ومؤشرات، بل منظومة فكرية متكاملة قائمة على المعرفة والإبداع».

وأضافت أن البرنامج يُشكل إضافة نوعية إلى خريطة برامج المؤسسة، بما يقدمه من رؤية تحليلية ومحتوى تفاعلي يثري النقاش حول مستقبل الاقتصاد الوطني والتحوّل الرقمي، وأكدت حرص «دبي للإعلام» على تطوير إنتاج إعلامي رصين يعزّز الثقافة الاقتصادية، ويواكب تطور المشهد الاقتصادي في الدولة.