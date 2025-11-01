الدورة الـ 15 من مؤتمر الناشر تنطلق اليوم

بأجندة حافلة تضم أكثر من 30 موضوعاً، ترسم ملامح مستقبل صناعة النشر، وجلسات مهنية تجمع الناشرين من حول العالم، تنطلق، غداً، في مركز إكسبو الشارقة، أعمال الدورة الـ15 من مؤتمر الناشرين الدولي، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة نخبة من أبرز قادة صناعة النشر حول العالم، وممثلي دور النشر، والخبراء في مجالات التسويق، والذكاء الاصطناعي، وحقوق النشر، وتطوير الأسواق العالمية.

ويتضمن المؤتمر سلسلة من ورش العمل المهنية التي تتيح للناشرين والخبراء والموزعين من مختلف دول العالم تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون. كما يتيح المؤتمر فرصاً لعقد الصفقات وتبادل حقوق النشر والترجمة، وبناء شراكات جديدة.