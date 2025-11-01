«بريدج» تستكمل ضيوفها بنخبة من قادة الفكر والإبداع والتأثير الدولي

أعلنت قمة «بريدج» 2025، أضخم حدث عالمي في مجالات الإعلام والمحتوى والترفيه، والتي تُقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، عن القائمة الثانية من المتحدثين العالميين المشاركين، مضيفة شخصيات بارزة من أعلى المستويات الحكومية والإعلامية والإنسانية إلى ضيوفها المتحدثين.

ويتصدّر هذه القائمة عددٌ من القادة المؤثرين، منهم الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمينة العامة لمؤسسة الوليد للإنسانية، ووزيرة الدولة السابقة للثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، لوسي فريزر، والرئيس السابق بالإنابة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الدكتور مايكل بيووار، ونائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوربس» مورا فوربس.

وينضم إليهم رؤساء تنفيذيون ومؤسسو مجموعة من أبرز العلامات الإعلامية المؤثرة على مستوى العالم، ومع استضافة أكثر من 400 متحدث من القادة والمبدعين الذين يرسمون ملامح مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى، تثري هذه القائمة بخبراتها المسارات السبعة الأساسية التي تُقام فيها فعاليات القمة، وهي الإعلام، وصناعة المحتوى، والفن والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، والتقنية، والتسويق، وصناعة الأفلام، مقدمة رؤى ووجهات نظر فريدة حول الاستثمار في العمل الخيري.

وتحوِّل القمة، التي تنظمها «بريدج»، مساحةً تتجاوز 1.65 مليون قدم مربعة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض إلى منظومة متكاملة تجمع القادة والمبتكرين في مجالات الإعلام والمحتوى.