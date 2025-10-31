«روبوت» يجلي ويغسل ويرتب البيت ويسقي الزرّيعة .. بـ 20 ألف دولار

أعلنت شركة «1X» النرويجية عن بدأ مبيعات روبوت NEO Home Robot المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يمكنه العمل كخادم منزلي.

وكشفت الشركة عن روبوتها لأول مرة في أغسطس العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أدخلت عليه العديد من التعديلات والتحسينات ليتمكن من أداء مهامه بدقة أكبر

صمم هذا الروبوت ليكون شبيها بالبشر، وحصل على نظام حركة يدعى Tendon Drive يعتمد على أوتار صناعية، ما يمكنه من رفع أشياء تصل أوزانها إلى 25 كلغ.

يمكن للروبوت القيام بمختلف الأعمال المنزلية، مثل التنظيف وغسل الأطباق ووضع وإخراج الملابس من الغسالة وترتيبها، كما يمكن الاعتماد عليه في ترتيب المنزل وسقاية الزريعة وغيرها من الأعمال المنزلية اليومية.

يبلغ طول NEO نحو 1.68 م، ووزنه 30 كلغ، وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنه التعلم وفهم أوامر المستخدم وإنجاز المهام بدقة، كما يمكنه الاتصال بشبكات 5G و Wi-Fi ليقوم المستخدم بإعطائه الأوامر عن بعد، كما حصل الروبوت على كاميرتين بدقة 8 ميغابيكسل، و4 مايكروفونات ومكبرات صوت تمكنه من التعرف على الكلام والأوامر الصوتية والتفاعل معها، وجهّز ببطارية تكفيه ليعمل لأربع ساعات بالشحنة الواحدة، وعندما ينخفض شحن بطاريته يعود تلقائيا إلى منفذ الشحن ليتزود بالطاقة.

سيطرح هذا الروبوت بثلاثة ألوان هي الأبيض والأزرق والأسود، ويبلغ سعره 20 ألف دولار.