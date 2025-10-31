الموز فاكهة خارقة يُنصح بتناولها يومياً للأسباب التالية

يُعرف الموز غالبًا باسم «فاكهة الطاقة»، فهو خيار مثالي قبل التمارين الرياضية أو وجبة خفيفة سهلة التحضير على الإفطار.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز اوف انديا»، يرى الدكتور تارانغ كريشنا، أن فوائد تناول الموز تتجاوز مجرد توفير الطاقة، حيث أن تناول موزتين فقط يوميًا يحمي الجسم من بعض الأمراض الخطيرة، بما يشمل قرحة المعدة أو حتى سرطان المعدة.

ويؤكد كريشنا أن الموز يحتوي على مركبات طبيعية تُقوي بطانة المعدة الواقية، وتعمل هذه البطانة كحاجز ضد الأحماض والبكتيريا الضارة.

ومن المعروف أن إحدى هذه البكتيريا، وهي الملوية البوابية H. pylori، تُسبب قرحًا مؤلمة، ويمكن أن تؤدي على المدى الطويل إلى سرطان المعدة. لكن تناول الموز بانتظام يساعد على تقليل نشاط هذه البكتيريا، ما يمنح الأمعاء طبقة دفاع طبيعية.

كما أن الموز غني بالفلافونويدات ومضادات الأكسدة، التي تعمل كجنود دقيقة داخل الجسم. وتُحارب هذه المركبات الالتهابات وتمنع الضرر التأكسدي، وهو أحد المحفزات الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة. ومن خلال تحييد الجذور الحرة الضارة، يُخفف الموز تهيج الأمعاء ويُحافظ على صحة الأنسجة الداخلية وقوتها.

ويوضح كريشنا أن الموز يُحفز إنتاج مخاط إضافي في المعدة، حيث يعمل هذا المخاط كوسادة ناعمة وواقية تمنع الحمض من ملامسة جدار المعدة مباشرةً. وهذه الآلية تحديدًا هي التي تُمكّن الموز من تهدئة القرحة ومنع تفاقمها.

وإلى جانب حماية الأمعاء، ويحتوي الموز على ألياف بريبيوتيك تُساعد على ازدهار البكتيريا النافعة داخل الأمعاء فتُحسّن الهضم وتُقوي المناعة بشكل عام. تُطلق السكريات الطبيعية في الموز طاقةً ثابتةً دون التسبب في ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، ما يجعله الأكثر توازنًا في سلة الفواكه.