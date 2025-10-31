لندن: لصوص يقتلعون جهاز الصراف الآلي بالجرّافة .. ويحملونه على شاحنة

شهدت مدينة ميلتون كينز في المملكة المتحدة، حادثة سرقة غريبة من نوعها، بعد أن استخدمت عصابة من اللصوص رافعة لاقتلاع جهاز صراف آلي من الأرض وحملته على سيارة شحن.

وكانت وسائل إعلام بريطانية تداولت لقطات فيديو أظهرت عصابة مقنّعة تقود آلة رفع لتحطيم واجهة متجر «ساينزبريز لوكال» في منطقة بروكلاندز في ميلتون كينز، قبل أن تقتلع ماكينة صراف آلي وتحمّلها في شاحنة هربت من المكان.

وحسب تقارير محلية، وقع الحادث في ساعة متأخرة من ليلة الأحد 26 أكتوبر، حيث اخترقت الجرافة الواجهة الزجاجية بسرعة، ثم رفعت الماكينة بواسطة الذراع ووضعتها في مركبة كانت تنتظر على مقربة من الموقع. وأظهرت صور ومقاطع مُتداولة بقايا زجاج مكسور وعلامات أضرار جسيمة على واجهة المحل.

وأفادت الشرطة المحلية بأنها فتحت تحقيقًا في سرقة وكسر واعتداء على ممتلكات عامة، وطلبت من أي شخص لديه تسجيلات كاميرا مراقبة أو معلومات التواصل معها. كما وضعت قوة شرطية لمراقبة المكان عقب الحادث.

وتُعد هذه الحوادث جزءًا من موجة سرقات من هذا النوع في بريطانيا خلال الأشهر الماضية، حيث يتجه بعض المجرمين إلى استخدام آليات ثقيلة لاقتلاع أجهزة الصراف أو اقتحام متاجر بهدف السرقة السريعة.