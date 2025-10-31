لبنان: مقتل الأب والأم أمام طفلهما بعد 3 سنوات من زواج "خطيفة"

هزّت جريمة مروّعة بلدة صوفر اللبنانية، أول من أمس، بعد مقتل "ميكانيكي" وزوجته في ظروف مؤسفة.

وفي التفاصيل أطلق ملثمون النار على رجل يعمل في تصليح السيارات وزوجته، أمام عيني طفلهما الصغير، ليفارقا الحياة على الفور.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المتهمين في هذه الجريمة هم عائلة الزوجة، التي لم توافق على ارتباطهما منذ البداية، ما دفع ابنتهم إلى الهروب مع الزوج، وإتمام عقد الزواج دون موافقة الأهل، فيما يسمّى بالعرف الاجتماعي «خطيفة»، ورغم مرور 3 سنوات على زواجهما الذي أثمر عن إنجاب طفل، لم يكن زواجهما ليحظى بموافقة العائلة بسبب العادات والتقاليد.

وأفادت مصادر محلية أن عدداً من أقارب العائلة وصلوا إلى الموقع، وأطلقوا وابلاً من الرصاص داخل الغرفة الخلفية لمحل الإطارات الذي يعمل به الزوج، ما أدى إلى مقتله وزوجته، ثم فروا إلى جهة غير معلومة.

