أقدم سيارة «بيتل» في العالم تعود إلى الطريق

رغم أنه لم يتبقَّ من مكوناتها الأصلية الكثير عند بدء أعمال تجديدها، لكنها مازالت أقدم سيارة من طراز فولكس فاجن بيتل موجودة على قيد الحياة، بعد أن خاضت رحلة طويلة للغاية، ونجاتها من ويلات الحرب العالمية الثانية، وها هي اليوم تعود إلى الطرقات.

ويعتقد أن السيارة بيتل، التي يملكها تراوجوت جروندمان، هي الأقدم في العالم، ويمكن رؤيتها معروضة في منزل جامع السيارات في بلدة هيسيش أولدندورف، بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.

ويقود جروندمان السيارة الصغيرة بمحركها الخلفي المبرد بالهواء بقوة 23 حصاناً، بانتظام، وأكدت هيئة اختبار السيارات الألمانية أن السيارة آمنة حتى سرعة قصوى تبلغ 100 كم/ساعة.

بدأت صناعة هذه السيارة في عام 1937 باسم فولكس فاجن دبليو 30. وبعد ثلاثة طرز، ظهرت أول سلسلة نماذج أولية لما ستصبح لاحقاً السيارة فولكس فاجن بيتل.

وكانت سيارة بيتل مشروعاً مفضلاً للديكتاتور النازي أدولف هتلر، الذي وعد الألمان بـ«سيارة شعبية» بأسعار معقولة، وكانت هذه السيارة بمثابة نموذج اختباري لسيارة فولكس فاجن بيتل التالية.

وخلال الحرب العالمية الثانية، تم تدمير النماذج الأولية، ووفقاً لهيئة الفحص الفني (تي.يو.في)، التي أكدت أصالة السيارة رقم 26، لا يوجد أي دليل على وجود أي هياكل أو أطر أخرى متبقية من هذه السيارات، وبالتالي فإن سيارة جروندمان التي أُعيد بناؤها الآن هي أقدم سيارة فولكس فاجن بيتل في العالم.

واليوم، تعرض السيارة في غرفة مُجهزة خصيصاً ضمن مجموعة تضم العديد من طرز فولكس فاجن الأخرى من خمسينات القرن الماضي.