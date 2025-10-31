دبي مزدحمة بالفرح والفن والرياضة في نوفمبر

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوعة من الأنشطة والأحداث التي تستضيفها دبي في شهر نوفمبر 2025، والتي تضم احتفالات ثقافية، وفعاليات التصاميم، وبطولات ومنافسات رياضية دولية، واستعراضات عالمية مباشرة.

ويشهد الشهر تجارب تلبي مختلف الأذواق، بدءاً من تحدي دبي للياقة، الذي يقام على مستوى الإمارة، ووصولاً إلى أسبوع دبي للتصميم، وبطولة دي بي ورلد العالمية للغولف، ومجموعة من الحفلات الموسيقية الرئيسة، ما يعكس الطابع الحيوي الذي تتميز به دبي باعتبارها وجهة عالمية للإبداع والتواصل والترفيه.

موسم الوصل

تحت شعار «لكل مناسبة احتفال»، تُطلق مدينة إكسبو دبي الحدث المنتظر «موسم الوصل»، وهو مجموعة من الأنشطة الثقافية التي تمتد لستة أشهر، والمصممة لتعزيز التواصل بين الناس من خلال المهرجانات، وعروض الأداء، والفعاليات المميزة، مثل مدينة الشتاء، وحيّ رمضان، ومن الفعاليات التي تحتضنها ساحة الوصل، مدينة إكسبو دبي مهرجان الكيك الأول من نوعه في المنطقة.

أسبوع دبي للتصميم

يتحول حي دبي للتصميم إلى مركز نابض بالحياة والفن والابتكار مع أضخم احتفالية إبداعية تشهدها المنطقة بما يقام خلالها من المعارض، والحوارات، وورش العمل، والأعمال الفنية «داون تاون ديزاين» الذي يقام 5 نوفمبر ويعتبر من أبرز الفعاليات الرائدة في مجال التصميم في الشرق الأوسط.

ليالي الفن

تعود ليالي الفن في مركز دبي المالي العالمي 13 - 16 نوفمبر لتقدم أحد أكثر العروض تنوعاً في المنطقة، مع أعمال فنية إقليمية وعالمية تشمل اللوحات، والمنحوتات، والفنون الرقمية، والعروض الحية، وسط أجواء مفعمة بالحيوية.

أسبوع دبي للساعات

احتفالاً بمرور 10 أعوام على انطلاقه، يستضيف أسبوع دبي للساعات في حديقة البرج أكثر من 90 علامة تجارية فاخرة، إضافة لورش عمل تفاعلية، وعروض ثقافية، للاحتفاء بفنّ صناعة الساعات، وما يتميز به من دقة وإبداع.

مهرجان أيقونات بورشه

يقدّم معرض أيقونات بورشه تجربة استثنائية لعشاق السيارات، تجمع بين التراث والابتكار من خلال عروضٍ تضم السيارات الكلاسيكية، والتصاميم المستقبلية، والأعمال الفنية، في احتفالية نابضة بالحياة تُجسّد شغف القيادة وعالم بورشه المميز.

حفلات فنية

تحتضن دبي خلال شهر نوفمبر العديد من الحفلات والمناسبات الفنية الاستثنائية منها:

حفل عمرو دياب 1 نوفمبر في كوكا كولا أرينا ويعود النجم الكبير عمرو دياب إلى دبي لإحياء حفله المباشر وتقديم مجموعة من أشهر وأحدث أغانيه، حفل يوم ميلاد سبوت 2 نوفمبر في جميرا زعبيل سراي، إضافة إلى حفل إليسا 3 نوفمبر في دبي أوبرا، ومهرجان UNTOLD في دبي الذي يقام في «باركس آند ريزورتس».وسيكون عشاق الموسيقى على موعد مع أضخم مهرجان للموسيقى الإلكترونية في العالم، حفل فرقة لينينغراد 7 نوفمبر في «كوكا كولا أرينا»، وحفل دافيدو في دبي 8 نوفمبر في «كوكا كولا أرينا» ضمن جولته العالمية، ويقدم مجموعة من أجمل الأغاني التي تصدرت المراكز الأولى، ومن الفعاليات الأخرى كرنفال الفراشات 2025 8 نوفمبر في مسرح مدينة دبي للإعلام الذي يجمع بين الموسيقى والثقافة، ويشارك فيه أكثر من 30 فناناً عالمياً، كما يطل باسم يوسف 16 نوفمبر في «كوكا كولا أرينا»، إضافة إلى حفل فرقة ديب بيربل 20 نوفمبر، و«رونان كيتينغ» 21 نوفمبر على مسرح مدينة دبي للإعلام، تيدي سويمز22 نوفمبر في «كوكا كولا أرينا»، ويحضر النجم التركي إبراهيم تاتليسس، الشهير بلقب «الإمبراطور» إلى دبي، لإحياء أول حفل له في الإمارة 23 نوفمبر في «كوكا كولا أرينا» وغيرها.

تحدي دبي للّياقة

يقوم تحدي دبي للياقة على الالتزام بممارسة الأنشطة الصحية لمدة شهر كامل، ويقدم للسكان والزوار جدولاً حافلاً بالتمارين، والحصص التوعوية، والفعاليات الرياضية المجانية. ويشجع التحدي المشاركين على تخصيص 30 دقيقة يومياً لممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 يوماً، وتشمل أبرز أنشطته هذا العام أربع فعاليات رئيسية، هي تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد في 2 نوفمبر، حيث يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار لراكبي الدراجات؛ وتحدي دبي للتجديف المقدم برعاية هيئة الطرق والمواصلات في حتّا خلال عطلة نهاية الأسبوع من 8 حتى 9 نوفمبر؛ وتحدي دبي للجري، الحدث المجتمعي الضخم المقدم برعاية ماي دبي في 23 نوفمبر؛ ودبي لليوغا، الحدث الختامي الجديد كلياً الذي يُقام في 30 نوفمبر.

كما تحتضن دبي مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية مثل: سباق ترايثلون في مسبح أورا سكاي، سباق Women’s Epic، سبارتان حتّا وادي هب 2025، تحدي الوحول حتّا 2025، سباق الموسيقى للجري، آرابيان ووريور، سباق الوحدة للجري، سباق Runway للجري 2025، نصف ماراثون بلس 500 سيتي، سباق سكيتشرز برفورمانس الليلي، سلسلة منافسات Turf Games دبي سيتي.