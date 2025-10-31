«المليار متابع» تعلن عن لجنة تقييم وموجهي «مسرعات المؤثرين»

أعلنت «قمة المليار متابع»، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عن لجنة التقييم التي ستتولى تقييم مشاريع المشاركين في برنامج «مسرعات المؤثرين»، ضمن النسخة الثانية من برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، الذي ينظّمه «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، بالتعاون مع شركة «500 غلوبال»، إحدى أنشط شركات رأس المال الاستثماري في العالم.

كما أعلنت القمة عن أعضاء فريق الموجهين، الذين سيقومون بتزويد المشاركين في البرنامج بالمهارات والأدوات والدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالهم، وتنميتها بشكل مستدام، بما يمكّنهم من بناء الجيل القادم من الشركات الرائدة في هذا المجال.

كما اعتمدت قائمة المتأهلين التي تضم 21 صانع محتوى ومؤسس شركة ناشئة، يتابعهم أكثر من 20 مليون متابع ومستخدم.

ويهدف البرنامج إلى دعم واحتضان المشاريع الناشئة الواعدة لصناع المحتوى، حيث ستعرض المشاريع ضمن أعمال النسخة الرابعة من «قمة المليار متابع» التي تقام خلال الفترة من التاسع إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وسيحظى صناع المحتوى والشركات الرقمية الناشئة العاملة في قطاع صناعة المحتوى، التي تنجح في عروضها أمام لجنة التقييم، بفرصة استثمارية وتمويل لتطوير مشاريعهم بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم، مقدمة من مستثمرين في قطاع صناعة المحتوى.

وتضم لجنة التقييم التي أعلنت عنها قمة المليار متابع، والتي تتولى مهمة تقييم الطلبات المشاركة في البرنامج، عدداً من أبرز الخبراء وأهم المستثمرين وكبار مديري الصناديق الاستثمارية، يتقدمهم: جوناثان لابين، المستثمر الشهير والعضو المنتدب السابق في «ميتا»، وميغان لايتكاب، الشريكة في (Slow Ventures Fund)، وهي خبيرة مالية لعبت أدواراً مهمة في نجاح عدد من الشركات التي انتسبت إليها، وسكوت فان دن بيرغ، مؤسس الصندوق الاستثماري (Hotstart VC)، الذي يستثمر في العلامات التجارية لصناع المحتوى والمشاهير.

كما ينضم إلى البرنامج فريق موجهين يضم: سورا لي - خبيرة تسويق بخبرات تمتد لأكثر من 15 سنة، وجياكومو بوكجيالي - مؤسس مشاريع وموجه، يمتلك خبرات لأكثر من سبع سنوات في إدارة تطوير المنتجات، كما يضم فريق الموجهين جوناثان تانيموري - مستثمر رأس المال المخاطر وموجه، وينضم إلى فريق الموجهين أيضاً بريان لي - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Knocksteady.

وقالت نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي: «يعكس الإقبال على المشاركة في برنامج مسرعات المؤثرين نجاح قمة المليار متابع في تبوئها مكانة عالمية كمنصة حاضنة للإبداع ورواد الأعمال في هذا القطاع الواعد، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي والرقمي».

وأضافت: «توفر الشراكة الاستراتيجية بين مقر المؤثرين وشركة 500 غلوبال، في برنامج مسرعات المؤثرين للجيل القادم من صناع المحتوى والشركات الناشئة الواعدة، الأدوات والتمويل والبيئة المحفزة لهم لتطوير مشاريعهم، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أعمال مستدامة تسهم في بناء منظومة المحتوى الهادف الذي يحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمعات».

وضمت قائمة المتأهلين 21 صانع محتوى ومؤسس شركة ناشئة، منهم صانعة المحتوى أنجيل سانتانا، مؤسسة dromOS، وإسراء صالح، مؤسسة منصة «سوبر أبلة»، وعمر فاروق، الذي يؤسس لمشروع يحمل اسم «نقطة»، ومن الشركات أيضاً، استوديو المبدعين Shalke، وهو منصة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والسينما،

ومن الشركات الناشئة أيضاً، MyRefera التي أسسها عبدالله العويس، لمساعدة العلامات التجارية على إطلاق حملات إبداعية لمنتجاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

احتضان المشاريع

شهد برنامج «مسرعات المؤثرين» إقبالاً كبيراً، سواء من صناع المحتوى أو الشركات الناشئة الواعدة، إذ استقبل أكثر من 1130 طلباً للاشتراك في البرنامج، تم قبول 609 طلبات استوفت شروط القبول في البرنامج، منها 347 صانع محتوى، و262 شركة ناشئة واعدة ومنصة أعمال، ينتمون إلى أكثر من 70 جنسية.