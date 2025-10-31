روح التعايش والانفتاح الثقافي

ليست مجرد صورة جميلة لراقصين تقليديين من الهند أمام المبنى الأيقوني «برواز دبي»، ضمن فعالية «الإمارات تحب الهند» في دبي، بل هي جزء من حكاية دبي والإمارات عموماً مع الانتماء لروح التعايش والانفتاح الثقافي. هي رسالة بصرية تختصر فلسفة الإمارات في بناء مجتمع عالمي يحتضن الجميع، ويحوّل الاختلاف إلى مصدر قوة وجمال. إنها رسالة تؤكد أن أرض الإمارات ستظل منارة للتعايش، وفضاءً مفتوحاً للتواصل الإنساني الذي يوحّد الشعوب، رغم تنوعها الثقافي والعرقي والديني.